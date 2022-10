Covid-19. Paulo Azevedo: "Este desafio adicional exigirá um esforço significativo de todos"

Paulo Azevedo, presidente do grupo Sonae e da Sonae Indústria (SI) deixou um post scriptum no comentário aos resultados da SI sobre a pandemia de covid-19 em que manifesta preocupação, mas também deixa uma nota de otimismo: “Não obstante o enorme desafio que enfrentamos, estou confiante que temos os recursos e pessoas para mitigar estas dificuldades e por fim ultrapassá-las".

No comunicado de apresentação de resultados da Sonae Indústria, Paulo Azevedo faz questão de deixar "uma última palavra para a situação que o mundo está atualmente a enfrentar devido à pandemia COVID-19 e o seu impacto prejudical significativo na humanidade, com danos extensos ao nível da saúde, sociais e económicos".

"O nosso negócio será, sem dúvida, afetado no curto prazo e algumas das nossas operações já tiveram que fechar temporariamente ou estão em vias de o fazer durante as próximas semanas", admite,

E diz saber que "este desafio adicional exigirá um esforço significativo de todos os stakeholders".

E a pandemia vai marcar o futuro

Em 2019, a SI fechou com um prejuízo de 13,4 milhões de euros negativos, um valor que compara com o resultado líquido positivo de 11 milhões de euros no exercício anterior e é explicado pela quebra dos resultados da Sonae Arauco, pelas provisões registadas no quarto trimestre e pelo facto do EBITDA de 2018 incluir uma mais-valia devido à venda dos imóveis de uma unidade inativa, diz a empresa que volta, assim, ao vermelho depois de três anos de lucros.

No período em análise, o volume de negócios consolidado atingiu 230 milhões de euros em 2019, uma melhoria de cerca de 4,5% face ao ano precedente (+9,8 milhões de euros).

O EBITDA consolidado atingiu no ano passado cerca de 25,8 milhões de euros, menos 3,5 milhões de euros do que em 2018, um exercício em que beneficiou de uma mais-valia não recorrente de cerca de 3,2 milhões de euros no quarto trimestre, pela venda dos imóveis da unidade inativa de Solsona.

Sobre o desempenho do grupo no ano passado, Paulo Azevedo diz que "o ano de 2019 foi marcado por desafios maiores que o previsto para o nosso setor de negócios e para as nossas operações".

"Na América do Norte, a procura de aglomerados de partículas ligeiramente menor e a entrada de nova capacidade resultaram em alguma pressão de preços e tivemos algumas restrições na produção; o nosso negócio de laminados melhorou apesar de estar ainda afetado pelo nível do volume de negócios; e na Sonae Arauco enfrentamos condicões de negócio mais difíceis, em particular na Península Ibérica e África do Sul", afirma.

Quanto às perspetivas futuras para 2020, a Sonae Indústria diz estarem "claramente marcadas pelos significativos impactos prejudiciais da pandemia COVID-19, como descrito na secção anterior, que irão limitar ou restringir o alcance das nossas metas para este ano".

"Certos investimentos que estavam a ser considerados para 2020 podem ter que ser adiados ou concluídos faseadamente", antecipa.

"Não obstante estas circunstâncias extraordinárias, não vamos perder de vista os nossos objetivos estratégicos e vamos procurar atingi-los na medida em que as condições externas o permitirem", conclui