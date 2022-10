Covid-19. Países europeus criam “app” que avisa sobre contacto com pessoas infetadas

Oito países europeus preparam-se para lançar uma aplicação que analisa sinais de Bluetooth para detetar utilizadores próximos o suficiente para serem contagiados pelo SARS-CoV-2, o vírus responsável pela doença covid-19. A ideia é que os dados fiquem armazenados nos smartphones de cada pessoa e, se alguma testar positivo, as outras sejam avisadas de que estiveram em contacto próximo. E em que momento isso aconteceu.

A informação pode ser útil para conter a propagação do novo coronavírus, mas uma das preocupações principais é assegurar os “altos padrões de privacidade” nos estados europeus. Para isso, o software garante dados encriptados e informação pessoal anonimizada.

Do projeto fazem parte mais de 130 investigadores, incluindo cientistas, programadores e especialistas em áreas que vão da epidemiologia à privacidade, vindos de oito países europeus, entre eles alguns dos mais fustigados pela pandemia. A saber: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Itália e Suíça. O projeto, porém, está aberto à participação de novos atores, incluindo de fora da Europa.

Chama-se PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) e é financiado através de donativos, a que se junta o esforço de centros de investigação e inteligência artificial dos respetivos países. Os envolvidos acreditam que esta é uma forma menos invasiva de conter a covid-19, especialmente se a compararmos com o estado de vigilância promovido na China, que envolve reconhecimento facial, rastreio de movimentos em quarentena e de informação nas redes sociais. Não que a ocidente não haja histórias semelhantes: o “New York Times” fez uma vasta investigação sobre a situação nos Estados Unidos, a que chamou “Uma Nação Monitorizada”. E ainda nem sequer sabia que a covid-19 ia dar força ao movimento.

“As pessoas lutaram muito para chegar onde estamos”, comenta Chris Boos, CEO da empresa de inteligência artificial Arago, com sede em Berlim, que faz parte da equipa do PEPP-PT. Citado pelo site “Politico”, Boos avisa que a ameaça do coronavírus não é motivo para “atirar a nossa civilização pela janela”.

Para melhorar a contenção do vírus sem paralisar os países durante meses, dizem os especialistas, é preciso fazer crescer a base de dados disponíveis sobre a forma de contágio — e isolando quem corre risco de ficar doente. No caso alemão, por exemplo, o rastreio dos locais das infeções tem sido feito com recurso a entrevistas, método falível até por questões de memória: nem todos os doentes infetados conseguem lembrar-se de cada passo que deram, o que torna difícil perceber onde ocorreu a infeção e quantas pessoas podem estar em risco. Com os smartphones no bolso de grande parte da população, os sinais de Bluetooth são para os criadores uma forma de substituir a memória humana.