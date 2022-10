Covid-19. Colquímica ajusta produção para apoiar o SNS

jakub wittchen

A Colquímica Adhesives vai produzir uma tonelada de gel desinfetante para as mãos para apoiar Sistema Nacional de Saúde (SNS), anunciou esta quarta-feira a empresa que é um dos maiores players mundiais no desenvolvimento e comercialização de adesivos para aplicações industriais.

"Para garantir a satisfação de carências urgentes provocadas pela pandemia do novo coronavírus, nomeadamente para o mercado hospitalar e alimentício" a Colquímica readaptou as suas linhas de produção irá "afetar boa parte dos recursos humanos e materiais à produção de gel desinfetante para as mãos, prevendo doar uma tonelada às unidades de saúde", diz em comunicado.

Em paralelo, a empresa sediada em Valongo, tem desenvolvido um conjunto de ações diretas de apoio aos centros hospitalares, em particular à Unidade de Saúde Familiar de Valongo e de Poznan, localidade onde se situa a sua empresa polaca, tendo já doado mais de um milhar de máscaras cirúrgicas e de proteção, cerca de 600 luvas descartáveis, mil toalhas descartáveis, e mais de duas mil capas protetoras de calçado.

“Acreditamos que temos, enquanto organização, um papel a desempenhar na comunidade e no ecossistema que nos rodeia. Num período em que as infraestruturas humanas e materiais estão particularmente expostas, é nossa obrigação contribuir ativamente para a superação coletiva deste obstáculo”, sustenta João Pedro Koehler, CEO da Colquímica Adhesives.

Com uma capacidade de produção total que ascende as 65 mil toneladas de colas industriais por ano, a empresa fundada em 1953, em Valongo, conta com três unidades de produção, duas em Portugal e uma na Polónia (desde 2013), que lhe permitem desenvolver soluções de qualidade para cada mercado em que opera, em mais de 60 países, tendo atingido, em 2019, um volume de faturação de 105 milhões de euros.