Covid-19. “Cada dia que passa é um dia pior. O estado da restauração é péssimo”

A secretária-geral da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Ana Jacinto, conta ao Expresso que já há empresários desesperados e apela ao Governo para reforçar as medidas que protejam os negócios da restauração e hotelaria, feitos, na sua maior parte, de micro-empresas com elevados custos de contexto. Um dos pedidos da associação é que os restaurantes que foram obrigados a encerrar fiquem isentos do pagamento de rendas.

