TAP aterra a fundo. Número de voos cai dos três mil para os cinco por semana

Com os voos de repatriamento para já concluídos, a TAP vai estar praticamente parada a partir de 1 de abril. Terá apenas cinco voos por semana, com destino aos Açores e à Madeira. Antes do encerramento do espaço aéreo a TAP tinha mais de 3000 voos. É mais do que uma travagem a fundo, é uma paragem da operação.

A partir de quarta-feira haverá então dois voos semanais para o Funchal, que não permite a entrada de mais do que 100 passageiros por semana. Estão previstos também três voos para os Açores, dois para Ponta Delgada e um para a Terceira.

A redução acentuada de voos para os Açores e a Madeira decorre de restrições impostas pelos dois governos regionais.

A operação da TAP deverá ficar assim até pelo menos 4 de maio. É este para já o plano temporal da empresa, mas que pode mudar a qualquer momento, dado que a incerteza é a tónica dominante.

Aguarda-se que a companhia esclareça em que moldes irá avançar com o lay-off simplificado.

O plano, sabe o Expresso, deverá afetar cerca de 9 mil trabalhadores. ficando de fora menos de mil. O que está em cima da mesa é o pagamento aos trabalhadores de 2/3 do salário.

É este o retrato de uma companhia que tem mais de 90 dos 105 aviões em terra, parqueados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Funchal e ´Beja.