Reino Unido. Novos números mostram que mortes podem ser mais

O Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido (ONS na sigla inglesa) começou esta terça-feira a publicar um boletim que dá conta das mortes por covid-19, tanto em Inglaterra como no País de Gales. Os primeiros números são diferentes dos apresentados pelo Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, em inglês) e sugerem que as mortes estão um quarto acima das registadas pelas autoridades de saúde.

As estatísticas, que abrangem apenas o período até 20 de março, mostram que morreram 210 pessoas em Inglaterra e País de Gales, cujos certificados de óbitos referiam a covid-19 como causa ou uma das causas de morte. No NHS só foram registados 170 óbitos, uma diferença explicada pelo facto de os números do ONS registarem mortes em hospitais e também em casa ou noutros locais, como lares de terceira idade.

Dado que estes números têm 11 dias de atraso em relação aos que são anunciados diariamente pelo Governo britânico, é possível que o Reino Unido receba nos próximos dias notícias dolorosas em relação ao número real de mortes. A covid-19 causou 1% do total de mortes no país na semana de 13 a 20 de março.

Quase três quartos das mortes por covid-19 são de pessoas com mais de 75 anos e apenas um óbito envolve uma pessoa com menos de 45 anos. O Reino Unido registou oficialmente, até segunda-feira, 22.141 casos de infeção e 1408 mortes, havendo 135 recuperados e 163 pessoas em estado grave. Os números divulgados hoje mostram que podem ser mais.