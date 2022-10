O dia em que Trump foi considerado “sábio e prudente” (e tome atenção a uma sondagem em Itália): covid-19 no mundo, um balanço

EUA: mais 18.089 novos casos e outro mês de distanciamento social

Donald Trump chegou a dizer que queria ver os Estados Unidos de volta ao ritmo normal durante a Páscoa (que se celebra a 12 de abril), mas entretanto recuou e anunciou que as medidas de distanciamento social para controlar o avanço da covid-19 vão ser estendidas até 30 de abril.

Em conferência de imprensa na Casa Branca, o Presidente dos EUA explicou que a meta da Páscoa “era apenas uma aspiração”, acrescentando que o pico de mortes no país deve ser “provavelmente” alcançado dentro de duas semanas.

O diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infectocontagiosas dos EUA, Anthony Fauci, já afirmou que a decisão é “sábia e prudente”. Fauci tem por várias vezes corrigido declarações do chefe de Estado norte-americano em que este parece desvalorizar a pandemia.

No mesmo dia em que Nova Iorque registou mais de mil mortes pela covid-19 atracou no terminal de cruzeiros da ilha de Manhattan um navio-hospital da Marinha norte-americana que chega com o objetivo de reforçar os esforços para conter a propagação da doença. O navio tem mil camas e 12 salas de cirurgia e vai entrar em funcionamento em breve.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, contando quase 140 mil infetados, dos quais resultaram já mais de 2.400 mortos.

Itália: número de casos desacelera mas há agora um problema de fé na Europa

Embora Itália continue como o país europeu mais afetado pela pandemia de covid-19, o número de novos infetados desta segunda-feira é o menor aumento desde 17 de março. Ainda assim, há 4.050 novos casos registados e os balanço total já ultrapassa os 100 mil infetados (101.739). Há também mais pessoas recuperadas (14.620).

Contrariamente, morreram mais pessoas nas últimas 24 horas do que no balanço anterior. O último levantamento apresentado pelas autoridades de saúde dá conta de 812 mortes nas últimas 24 horas.

Os italianos estão ainda “indignados” com a “timidez” e as “palavras erradas” da União Europeia sobre a ajuda aos Estados-membros face à emergência sanitária. Aliás, de acordo com uma sondagem publicada pela imprensa italiana, 72% afirmam que a Europa ainda “não contribuiu nada” e para quatro em cinco italianos (77%) “a relação com a UE continuará a ser conflituosa” e “não beneficiará Itália”. Segundo a mesma sondagem, a percentagem dos que se consideram “europeístas convictos” caiu 15% e já não chega à maioria (passou de 64% para 49%).

Espanha (mais 7.846 novos casos): menos vítimas mortais nas últimas 24 horas

Já são 85.195 casos positivos de covid-19 em Espanha, que assim supera a China em número de infetados, mas já recuperaram quase 17 mil pessoas. Entre os infetados, referiu o Ministério da Saúde, estão 12 mil profissionais de saúde, incluindo médicos e enfermeiros.

Esta segunda-feira, Espanha registou ainda uma diminuição no número diário de mortos. Os números apresentados durante a manhã e referentes a domingo davam conta de mais 812 vítimas mortais. O cumulativo a essa hora era de 7340 mortos.

China: mais 31 novos casos e uma médica desaparecida

Ai Fen fotografou um relatório médico e escreveu nas redes sociais CORONAVÍRUS SARS no final de dezembro. Os seus superiores exigiram silêncio à médica e agora ninguém sabe onde ela está.

O caso foi denunciado esta segunda-feira pelo programa da CBS de jornalismo de investigação “60 minutos”. Ai Fen é uma das personagens principais mas só aparece a sua fotografia: é diretora do Departamento de Emergência do Hospital Central de Wuhan, a cidade da província de Hubei onde os primeiros casos de covid-19 foram registados.

Os primeiros casos que Ai Fen associou a esta nova pandemia datam de 16 de dezembro, segundo a investigação da CBS. O hospital, porém, mudou os diagnósticos para “pneumonia viral” ou simplesmente “infeção genérica” nas fichas dos primeiros doentes.

Contagem mundial: 165.035 recuperados

Há atualmente 723.740 casos de infeção em todo o mundo e 165.035 recuperados, de acordo com os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins. O número de casos diagnosticados não reflete, no entanto, o número real, alerta aquela instituição, uma vez que muitos países testam apenas os casos que necessitam de atendimento hospitalar.

As cidades vazias e paragem de muitas indústrias e negócios até podem ter provocado uma drástica diminuição da poluição do ar em todo o mundo, mas a Aliança Europeia de Saúde Pública explicou esta segunda-feira que “o mal já estava feito” e que as condições de saúde causadas pela poluição crónica do ar ( propício ao desenvolvimento de doenças pulmonares e cardíacas) das cidades podem ajudar a explicar um aumento das taxas de mortalidade causada pela covid-19.

Plácido Domingo hospitalizado e príncipe Carlos deixa quarentena

O cantor de ópera Plácido Domingo foi hospitalizado na sequência de complicações relacionadas com a covid-19. Com 79 anos, o maestro espanhol está a receber tratamento hospitalar no México e vai, segundo o seu porta-voz, “continuar no hospital durante o tempo que os médicos acharem necessário” para uma recuperação total.

O músico anunciou a 22 de março que acusou positivo no teste ao novo coronavírus, afirmando-se “agradecido e comovido com a onda de mensagens de tantas pessoas”.

Acabou também o isolamento do príncipe Carlos, que durou apenas uma semana (é o período previsto nas diretrizes impostas pelo Reino Unido para lidar com esta crise). O filho da rainha testou positivo na semana passada e isolou-se na Escócia. O seu boletim médico, segundo a Sky News, referia este domingo “sintomas ligeiros” e agora o príncipe está à espera do resultado do seu segundo teste, que deve ser conhecido esta terça-feira.