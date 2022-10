Novo coronavírus sofreu mutações que o ajudam a infetar humanos mais depressa

O SARS-Cov-2, o vírus que provoca a covid-19, sofreu mutações que o fazem aderir melhor a células humanas e infetá-las, espalhando-se mais depressa. A descoberta vem descrita num estudo publicado na "Nature", uma revista de referência.

Como se sabe, o vírus provoca doença aderindo a células humanas e replicando-se. São as proteínas em torno dele, com forma de espigas, que lhe possibilitam fazer isso - os cientistas comparam essas proteínas a uma chave e o recetor que encontram nas células a uma fechadura.

Através de cristalografia de raios-X, uma equipa da Universidade do Minnesota, nos EUA, construiu um modelo à escala atómica tanto da proteína em forma de espiga como do seu recetor nas células humanas. Constatou-se que o "rebordo" da espiga no SARS-Cov-2 é mais compacto do que o SARS, outro coronavírus que provocou uma epidemia em 2002.

Isto, juntamente com outras mudanças, permite-lhe aderir ao recetor com muito mais força e frequência, o que ajudará a explicar a rapidez com que o vírus se tem disseminado. Outro fator citado até agora é o facto de o vírus inicialmente não gerar sintomas distintivos, fazendo com que muitas pessoas infetadas o vão transmitindo a outras sem saberem.

Origem são mesmo os morcegos

O SARS-Cov-2 poderá começar a unir-se a células logo no trato respiratório superior, não apenas quando chega ao pulmão, o que também reduz o número de vírus requeridos para provocar uma infeção.

O lado positivo da descoberta são as perspetivas de tratamento que abre. Citado no site da Universidade do Minnesota, Fang Li, o cientista à frente da investigação, explica: "Em geral, ao aprender que aspetos estruturais das proteínas virais são mais importantes para estabelecer contacto com as células humanas, podemos desenhar medicamentos que as procurem e bloqueiem a sua atividade - interferindo no seu radar".

Se for possível criar um medicamento que adira ao vírus com mais força do que o recetor humano, isso poderá bloquear a entrada do vírus nas células, conclui Li. Os mesmos lugares no vírus onde isso acontecerá poderão fornecer a base para futuras vacinas.

O estudo encontrou ainda provas genéticas de que os morcegos são mesmo, diretamente ou através de outro animal, a fonte do novo coronavírus. As mutações que facilitam a transmissão aos seres humanos deram-se ao longo dessa cadeia.