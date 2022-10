Nestlé Portugal garante emprego e salários nas próximas 12 semanas

A Nestlé Portugal anunciou esta terça-feira que garantirá a manutenção de postos de trabalho e salários por pelo menos 12 semanas a todos os colaboradores que estão temporariamente impedidos de exercer as suas funções, quer por cumprimento das diretivas das autoridades de saúde, quer por iniciativa da empresa para proteção dos seus colaboradores.

Com quase 2.300 trabalhadores em Portugal, distribuídos por duas fábricas, um centro de distribuição e vários escritórios, a Nestlé informou ainda que "todos aqueles que estão na frente das operações receberão um apoio financeiro adicional" e indicou que "as prestações da Segurança Social continuarão a ser financeiramente complementadas para todas as pessoas que as estão a receber ou que as venham a receber no futuro, assegurando desta forma a manutenção dos rendimentos neste período".

Com um volume de negócios de 535 milhões de euros em 2019, a Nestlé Portugal revela ainda que está a desenvolver" várias iniciativas no âmbito da saúde e do bem-estar durante este período, com destaque para os serviços médicos da companhia, que continuam a atender e a apoiar todos os colaboradores".