"Lembra-te de mim, Algarve" é a nova campanha aos portugueses

A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou uma nova campanha online dirigida aos portugueses e a circular nas redes sociais, em que apela a que fiquem de momento em casa, para depois poderem regressar à região com "ainda mais saudade", num "futuro esperançoso" pós-pandemia do Covid-19.

"Adie as férias, mas não o coração. Afinal, haverá sempre Algarve", enfatiza o video promocional da região turística, que deixa o apelo para que os portugueses não se esqueçam do seu destino de férias nesta altura de distanciamento social, explicitando: "Hoje não te tenho aqui, mas oiço-te de cor e sei que amanhã sou o teu beijo outra vez. Lembra-te de mim, Algarve".

Na campanha "Lembra-te de mim. Algarve", o vídeo deixa uma mensagem especial como reação ao surto da covid-19, utilizando imagens de arquivo ao longo de dois minutos que tentam recordar os motivos pelos quais vale a pena esperar para voltar a visitar a região após a pandemia.

O vídeo, que segundo a RTA resulta de "um investimento em social media advertising, Youtube e displays em canais de media", é uma produção da New Light Pictures, tendo voz off do ator algarvio João de Brito, que o fez a título gratuito.

"Quisemos transmitir aos portugueses neste momento tão delicado que fiquem em casa e em segurança, adiando as férias, já que o Algarve e os algarvios continuarão no mesmo sítio para os receber de braços abertos quando tudo passar", salienta João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

Além desta campanha, a RTA tem em curso a iniciativa "Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar" dirigida às empresas turísticas algarvias, em particular PME, com o objetivo de "esclarecer sobre os novos apoios disponíveis para mitigar as consequências económicas do novo coronavírus numa região que depende do turismo", segundo explica a Associação de Turismo do Algarve.