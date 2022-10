Já há um seguro para cobrir trabalhadores com covid-19. Indemnizações só para cuidados intensivos

Novos riscos no mercado, novos produtos para lhe responder. A Generali, o grupo segurador italiano que adquiriu a Tranquilidade em Portugal, lançou um novo seguro de saúde para cobrir riscos advindos da pandemia de covid-19. Destina-se às empresas, mas só será comercializado por 15 dias. E a cobertura não é extensível a todos os infetados.

O seguro de saúde covid-19 destina-se, diz a Generali em comunicado enviado às redações, às empresas com um quadro de pessoal acima de 20 trabalhadores (e o grupo diz que vai subscrever para os seus funcionários). São duas as garantias associadas: subsídio por internamento e indemnização, mas apenas nos cuidados intensivos.

“O seguro de saúde covid-19 garante um subsídio diário de 100 euros por cada dia de hospitalização causada por infeção de covid-19 durante um período de 10 dias, após o 7º dia de internamento”, indica a nota. Ou seja, nos primeiros sete dias não há cobertura, havendo sim nos dez dias subsequentes, totalizando um máximo de mil euros por trabalhador.

Ainda não há números públicos sobre qual o período médio de internamento nos afetados pela infeção causada pelo novo coronavírus, porém as autoridades de saúde têm frisado que a recuperação é mais demorada do que noutras doenças. À data de 31 de março, há apenas um total de 43 casos recuperados em Portugal.

A outra cláusula incluída no produto é “uma indemnização de convalescença de 3 mil euros paga após a alta de hospitalização numa unidade de cuidados intensivos, causada por infeção de covid-19”. Assim, este pagamento será feito apenas para os trabalhadores que tenham estado internados em cuidados intensivos.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta manhã, há 7.443 casos de infetados em Portugal, dos quais 627 a necessitar de internamentos, sendo que o número de internados em unidades de cuidados intensivos está nos 188. A pandemia já deixou um rasto de 160 mortos no país.

De acordo com o comunicado do grupo Generali (agora o segundo maior grupo no ramo não vida, onde se inclui a área de seguro, atrás da Fidelidade), a subscrição do produto, por 19,90 euros, estende-se por 90 dias. Contudo, a comercialização não será para sempre. Só estará à venda até 14 de abril – aliás, foi para essa data que foi apontado, pela primeira vez, o pico da propagação da pandemia de covid-19 em Portugal, agora estimado apenas para o final de maio.

As companhias seguradoras que estão ligadas a produtos de saúde têm vindo a apresentar soluções para a covid-19 (nomeadamente como isenção de copagamento nos testes à doença, ou mesmo a realização de testes nos pontos de venda, como a Multicare).

De qualquer forma, também têm sobre si recomendações do supervisor, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), que ainda ontem emitiu uma carta circular em que recomendava às companhias para serem “flexíveis”, nomeadamente porque haverá atrasos nos pagamentos feitos pelos segurados, e pedindo que as empresas garantam “que os clientes têm conhecimento do âmbito de cobertura das suas apólices”.