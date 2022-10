Covid. Como o Porto ameaçou deixar de reconhecer autoridade à diretora-geral da Saúde (e ainda a história de um engano)

Resumimos sucintamente como o Porto se tornou o centro da discórdia: os números de casos de covid-19 duplicaram e a Direção-Geral da Saúde anunciou que já se discutia a criação de um cordão sanitário, mas a autarquia criticou e garantiu que não foi consultada, enquanto ao Governo não chegou qualquer proposta.

Os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgados esta segunda-feira mostram que o Porto está próximo dos mil casos positivos e que num só dia registou mais 524 novos casos de infeção, o que representa um aumento de 125%. Olhando para todo o país, há 6.408 infetados (um aumento de 7,5% face ao anterior boletim) e um total de 140 mortes (mais 21). Também o número de internamentos é maior: são agora 571, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos. Quanto às recuperações, o número mantém-se inalterado há cinco dias: 43 pessoas.

Mas voltemos ao Porto. “Tem estado a receber todo o apoio nacional. Quanto ao cordão sanitário, provavelmente será hoje tomada uma decisão nesse sentido”, disse Graça Freitas na habitual conferência de imprensa diária de DGS com o Ministério da Saúde. Não muito depois já autarquia reagia e criticava o facto de nunca ter sido consultada e que não aceita a medida “inútil, extemporânea e absurda”, acrescentando ainda que nem o primeiro-ministro nem a ministra da Saúde estavam “a par da intenção da DGS”.

Se a medida for avante, o executivo de Rui Moreira já alertou que vai “deixar de reconhecer autoridade à diretora-geral da Saúde, entendendo as suas declarações como um lapso seguramente provocado por cansaço”.

Ao Expresso, também o Ministério da Saúde confirmou que “não tem neste momento qualquer proposta fundamentada” sobre a criação de uma cerca sanitária no Porto. Até ao fecho deste artigo, não havia qualquer informação sobre uma eventual decisão anunciada pela DGS.

Entretanto, perante toda esta contradição de informação, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou o “papel fundamental” dos autarcas na gestão da atual crise - embora sem nunca se pronunciar sobre se deve ou não ser imposto um cerco sanitário no Porto. E desdramatizou a reação do presidente da Câmara do Porto, recusando tratar-se de uma violação do clima de unidade política que tem juntado partidos, autarcas, Governo e Presidente da República.

Marcelo falava numa conferência de imprensa no Palácio de Belém em que também considerou ser “prematuro” dizer se se deve ou não reforçar as medidas restritivas que o estado de emergência impôs ao país.

“Ouvirei o parecer do Governo”, afirmou Marcelo, lembrando que esta terça-feira há mais uma reunião entre especialistas da Direção-Geral da Saúde e os órgãos de soberania, líderes partidários, parceiros sociais e conselheiros de Estado. Só depois disso é que vão ser tomadas decisões.

Questionado pelos jornalistas, Marcelo afastou ainda a hipótese de um Governo de salvação nacional. “Isso é o mesmo que congeminar sobre um futuro longínquo ou sobre o Governo que estará em funções daqui a não sei quanto tempo.”

TAP avança com lay-off para pilotos

tiago miranda

Após uma reunião com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da TAP, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) informou os associados que a transportadora, “devido ao cancelamento de todos os seus voos para o mês de abril, pretende colocar em regime de 'lay off' os seus pilotos”.

Num comunicado a que a Lusa teve acesso, o SPAC explica ainda que a empresa não avançou com as medidas a tomar, que ainda estão em análise". “A TAP ficou de o fazer muito rapidamente”, refere a mesma nota.

A TAP tem cerca de 90 dos seus 105 aviões em terra. A maioria está estacionada no Aeroporto Humberto Delgado (AHD), em Lisboa, mas também há aeronaves parqueadas no Porto e em Beja. Embora a companhia não confirme os números, isto representa cerca de 85% da sua frota. A TAP está atualmente limitada a 15 rotas, com voos cada vez menos frequentes, sendo parte deles de repatriamento.

Aliás, foi também sabido esta segunda-feira que o número de movimentos no espaço aéreo nacional caiu para valores cerca de 80% abaixo dos verificados antes de ter sido decretada a pandemia. A ANA, gestora de aeroportos portugueses, não dá para já números sobre a queda do números de movimentos nos aeroportos portugueses.

Um engano seguido de três informações

As contradições de informação não se ficam, no entanto, pelo cerco sanitário ao Porto. Na mesma conferência de imprensa, Graça Freitas começou por afirmar que havia “cerca de 200” profissionais de saúde infetados. Porém, no final, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, corrigiu o número: são 853 os profissionais de saúde infetados. Destes, 209 são médicos, 117 enfermeiros e os restantes 467 “estão dispersos por outras atividades”, como auxiliares e técnicos.

antónio cotrim/ lusa

Foi também anunciado que os funcionários de lares e utentes sem sintomas vão passar a ser testados na próxima semana. Dada a propagação do vírus nos lares, as autoridades de saúde recomendam que os idosos que possam ficar ao cuidado de familiares no domicílio devem fazê-lo, desde que estejam garantidas as condições de isolamento social.

Também o Hospital Beatriz Ângelo apresentou algumas recomendações para os partos, no contexto da pandemia de covid-19, lembrando que ainda assim as grávidas não são consideradas grupo de risco.

A morte do jovem de 14 nos de Ovar não faz parte dos números da DGS e está a ser investigada. O rapaz apresentava um quadro clínico grave e só a autópsia vai identificar a causa de morte, que aconteceu na madrugada deste domingo. Ainda assim, aos jornalistas, Graça Freitas explicou por que motivo o caso vai “provavelmente” ser considerado como mais uma vítima mortal da covid-19.