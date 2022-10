Covid-19. Porto terá um novo hospital no Pavilhão Rosa Mota

O renovado SuperBock Arena/Pavilhão Rosa Mota vai ser, dentro de pouco mais de uma semana, o primeiro hospital especial para combater a epidemia de covid-19, no Porto. Os trabalhos começaram esta terça-feira e a unidade, que servirá de retaguarda aos Centros Hospitalares de São João e Hospital Santo António, estará pronta na próxima semana, podendo receber de imediato os primeiros doentes.

As instalações e camas do Hospital Porto. (assim mesmo denominado, com um ponto no final) estão a ser montadas pela Câmara do Porto com o apoio do Exército Português, destinando-se a receber doentes infetados com Covid-19 mas assintomáticos ou com sintomas ligeiros, sem possibilidade de isolamento no domicílio. Poderão ser também usadas por doentes infetados e com necessidade de cuidados médicos devido a outras patologias. Servirão ainda para acolher doentes em fase de convalescença, após infeção por covid-19.

A Câmara do Porto, com o Centro Hospitalar Universitário do Porto e o Centro Hospitalar de São João, são responsáveis pela logística e o Conselho Regional da Ordem dos Médicos ficará a seu cargo com a gestão hospitalar desta unidade que “oferece condições excelentes relativamente aos normais hospitais de campanha”. refere em comunicado a autarquia.

A transformação do Pavilhão Rosa Mota num hospital permitirá aliviar a pressão sobre os dois principais hospitais públicos da cidade, que têm estado na primeira linha de atuação à doença. A operação é possível graças à disponibilização do pavilhão por parte da Círculo de Cristal, concessionário do espaço. Inicialmente, o pavilhão estava reservado pelo Município para ser um dos centros de acolhimento dos idosos que tenham de ser deslocalizados dos lares da cidade, que desde domingo estão a ser testados de forma sistemática. Contudo, a Diocese do Porto disponibilizou, entretanto, o Seminário de Vilar para esse efeito - conjuntamente com a Pousada da Juventude, será “suficiente para cumprir o programa de isolamento após os rastreios”.

“Na Pousada da Juventude e no Seminário, a Câmara do Porto conseguirá garantir melhor isolamento e conforto aos idosos com testes negativos de covid-19, libertando o Pavilhão Rosa Mota para a instalação de 300 camas hospitalares, localizado a poucos minutos do Hospital de Santo António”, pode ler-se.

Esta segunda-feira chegaram a Portugal 5.000 kits de testes para a covid-19, oferecidos pela Fundação Fusun e pela Gestifute à Câmara do Porto, que irão dotar o SNS de mais capacidade para testar os cidadãos. Nos próximos dias chegarão ao Porto os primeiros de 50 ventiladores comprados pelo município a uma empresa tecnológica de Shenzhen (China), cidade geminada com o Porto, e que terão como destino os hospitais de São João e de Santo António. No âmbito da colaboração estabelecida com a Câmara de Cascais, cinco desses ventiladores seguirão para o hospital daquela cidade.

A operação de testes sistemáticos a idosos institucionalizados continua esta terça-feira pelo terceiro dia consecutivo, bem como a todos os seus cuidadores, iniciativa que conta com a colaboração dos agrupamentos de Centros de Saúde da cidade.

Até ao momento já foram testados centenas de utentes, devendo o rastreio ficar completo em poucos dias. A ideia da autarquia cumpre a máxima “testar, isolar e tratar” enunciado pela Organização Mundial de Saúde, distingue-se de outros rastreios por testar todos os utentes e não apenas grupos de risco ou sintomáticos, e por incluir todos os lares da cidade, numa população estimada em cerca de 3.000 pessoas, o que inclui os funcionários das instituições.

A montagem do Hospital Porto. garante também que, a partir da próxima semana, alguns dos idosos que testem positivo poderão ali ser acompanhados, caso seja essa a decisão clínica dos hospitais e autoridades de saúde.