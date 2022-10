Covid-19. Onze recomendações para manter as crianças seguras em casa

Os acidentes acontecem, sobretudo, quando se passam muitas horas em casa, com crianças pequenas. As últimas semanas têm sido assim para muitos portugueses em isolamento social, divididos entre o teletrabalho, em muitos dos casos, as tarefas domésticas e a prestação de cuidados aos mais pequenos. E é precisamente neste campo que qualquer pequeno erro pode transformar-se numa grande dor de cabeça, essencialmente numa altura em que a indicação é para não sair de casa, e uma ida às urgências hospitalares pode comportar outro tipo de riscos.

A pensar nestes milhares de famílias por esse país fora, a APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil deixou alguns conselhos úteis para evitar os acidentes domésticos com crianças. Estas dicas são destinadas (sobretudo) a pais de crianças entre os 4 e 5 anos:

Garantir que todas as janelas e portas de acesso a varandas possuem um limitador de abertura que não abra mais do que 9 cm. É uma medida que possibilita manter a casa arejada sem correr o risco de que a criança possa cair

Também é aconselhado não deixar móveis, cadeiras ou brinquedos na varanda ou por baixo de janelas, uma vez que as crianças podem usá-los para subir e debruçarem-se

Não transportar sopa ou outros líquidos quentes quando os menores estão por perto

Guardar todos os produtos de limpeza imediatamente após serem utilizados em armários altos ou locais trancados

Despejar a água dos baldes logo depois de limpar a casa

Confirmar que as estantes e armários estão bem fixos à parede

É normal que as crianças mais velhas e os adolescentes queiram participar nas tarefas domésticas e ser mais autónomos. Ora, aqui está uma boa oportunidade de os ensinar a fazê-lo em condições de segurança, como acender fósforos de dentro para fora, cortar alimentos para cozinhar com a lâmina afastada dos dedos, ou usar pequenos eletrodomésticos com as mãos bem enxutas

Secar o cabelo no quarto e nunca na casa de banho

Nunca esquecer de colocar o tapete antiderrapante na banheira ou no poliban

Não sobrecarregar as fichas elétricas com vários aparelhos eletrónicos

Não deixar os mais pequenos sentarem-se ou baloiçarem em parapeitos e varandas

No caso de pretenderem esclarecer dúvidas sobre regras de segurança em casa, as famílias podem contactar a APSI através do email apsi@apsi.org.pt ou consultar as páginas da Associação no Facebook e Linkedin.