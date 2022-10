Covid-19. Macau tem 31 novos contágios em 16 dias, quase todos importados

O alerta vermelho dispara quando o termómetro marca 37,3º de temperatura. “Mede-se a temperatura a todas as pessoas que entram no território por fronteira aérea ou terrestre [a marítima está encerrada] e este procedimento repete-se ao longo de um período que oscila entre as seis e as oito horas. Este tempo é necessário para despistar casos em que as pessoas possam ter tomado antipiréticos, que podem mascarar a febre”, disse ao Expresso fonte dos serviços de saúde de Macau, que já teve administração portuguesa.

“Este procedimento é fundamental porque 80% dos casos foram detetados na fronteira. Além da temperatura, é feito um inquérito epidemiológico onde são identificados sintomas: tosse (seca), pingo no nariz, diarreia – sendo que mais de dois episódios de diarreia no mesmo dia são sintoma – e dores musculares”, acrescenta.

O primeiro caso no território foi detetado a 22 de janeiro: “Uma senhora de 52 anos vinda de Wuhan, cidade com a qual existe grande interação. Entre este data e 4 de fevereiro – dia em que fecharam os casinos, os funcionários públicos foram enviados para casa e as escolas encerradas entre outras medidas –, surgiram nove casos: seis vindos de Wuhan e três identificados em residentes em Macau”, que tinham passado pela cidade fronteiriça de Zhuhai.

“A decisão de encerrar os casinos surgiu depois de ser confirmada a infeção de um condutor dos autocarros dos casinos, a 4 de fevereiro.” Neste momento, as autoridades do território perceberam que os locais de jogo tinham alta exposição à epidemia do coronavírus. As medidas funcionaram e, entre 4 de fevereiro e 15 de março – quatro dias depois de a Organização Mundial de Saúde decretar o estado de pandemia – Macau conseguiu evitar novos contágios.

Vírus viaja de Portugal para Macau

Desde então surgiram 31 novos casos, dois deles divulgados esta terça-feira, 31 de março, no boletim que é tornado público às 16h00 locais (9h00 em Portugal). “São todos importados, seja de residentes que viajaram ou de estrangeiros que entraram no território. O primeiro caso [dos 31] foi detetado numa cidadã sul-coreana residente em Macau, que regressava de férias com o noivo, vindos de Portugal”, mais concretamente da zona do Porto.

Esta mulher de 26 anos ainda está em tratamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário. O companheiro teve um teste negativo à chegada, mas ficou em vigilância porque “era um contacto próximo, explica o funcionário dos serviços de saúde de Macau. Acrescenta que o homem só teve sintomas no 13º dia da quarentena: “O terceiro teste deu positivo e está em tratamento.”

Doze hotéis para fazer quarentena

Nos primeiros dias as pessoas fizeram quarentena em casa, mas depressa se percebeu “que a exígua dimensão das casas de Macau não permitia o isolamento necessário, e que era mais difícil manter a vigilância clínica”, explica a fonte que falou com o Expresso. “Doze hotéis disponibilizaram as suas instalações para os residentes que chegam fazerem quarentena.”

O funcionário prossegue: “Os residentes não pagam nada e os estrangeiros ou não-residentes pagam 5600 patacas [cerca de €600] por um período de 15 dias. Têm direito a três refeições por dia e alojamento. Temos equipas médicas nos hotéis o que permite uma vigilância constante, presencial ou por telefone. Caso sejam necessários exames ou assistência hospitalar temos ambulâncias devidamente equipadas. Os funcionários dos hotéis que servem as refeições estão devidamente protegidos com o equipamento necessário”.

Até 30 de março “foram enviados para observação médica 3543 indivíduos. Estão em observação médica 2834, dos quais 123 em observação no domicílio, 2679 nos hotéis designados para este efeito e 32 em observação médica na Urgência Especial do Centro de Hospitalar Conde São Januário, devido a manifestação de sintomas”, informa a fonte dos serviços de saúde.

O paciente mais jovem é uma menina de nove anos, internada esta segunda-feira no hospital de São Januário. Estava em observação há vários dias. Com toda esta vigilância e tipologia de sintomas de alerta, Macau ainda parece um território relativamente seguro em tempos de pandemia da covid-19.