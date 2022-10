Covid-19: Lar da Misericórdia de Santo Tirso eleva para 32 números de infetados

O número de infetados com covid-19 do Lar Dra. Leonor Beleza, em Santo Tirso, subiu esta terça-feira de 20 para 32, distribuindo-se agora por 17 colaboradores e 15 utentes, disse à Lusa a porta-voz da Misericórdia local, proprietária do equipamento. Sara Almeida e Sousa acrescentou que dois dos utentes que testaram positivo "estão hospitalizados" e que os demais 91 idosos "continuam na valência, em isolamento", sendo que um deles "testou negativo".

Sobre os colaboradores, e segundo os resultados hoje apurados, para "além dos 17 infetados" há também "33 testes negativos e mais seis a aguardar resultados, encontrando-se em isolamento", informou ainda a porta-voz. Esta contabilidade, salientou, inclui "mais cinco colaboradores, que continuam em isolamento profilático e que fazem parte dos 21 colaboradores que anda não foi possível testar" e a que se juntam "77 utentes".

Em casa "desde 23 de março, estes cinco casos podem nem ser testados pois continuam assintomáticos podendo, caso a situação se mantenha, retomar o trabalho a 06 de abril", anotou a responsável.

Na segunda-feira, o número de infetados com a covid-19 no lar Dra. Leonor Beleza era de 20, sendo nove utentes e 11 colaboradores, após serem conhecidos os testes feitos na sexta-feira, quando estavam confirmados apenas cinco casos.

Desde segunda-feira "sem conseguir prosseguir os testes por falta de zaragatoas", os responsáveis da Santa Casa de Misericórdia de Santo Tirso "repetiram, sem efeito, os apelos aos privados ao Serviço Nacional de Saúde para disponibilização de material", lamentou Sara Almeida e Sousa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).