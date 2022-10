Associações pedem extensão do prazo para que migrantes possam entregar papéis de residência. "Eles trabalham e descontam"

A notícia chegou a todo o lado: da Europa ao Golfo passando por jornais da América do Norte e do Sul. “Todos os migrantes e requerentes de asilo com pedidos pendentes de residente vão ser tratados como residentes até pelo menos 1 de julho, para que tenham acesso à proteção laboral e de saúde necessárias durante este tempo de crise”, escreve a Reuters, uma frase por sua vez reproduzida em vários meios de comunicação social. O despacho do Governo português foi elogiado por vários membros de associações que representam os direitos dos migrantes - palavras como “justiça”, “coragem”, “igualdade” circularam todo o fim de semana nas redes sociais.

Tendencialmente mais vulneráveis, o Governo português entendeu que, nestes tempos de excepção, não havia razão para que estas pessoas fossem a excepção, ficando desprotegidas quando, na sua maioria, trabalham em empresas que não podem continuar abertas durante esta pandemia. Mas as medidas não chegam, não abrangem toda a gente, denunciam tanto a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) como o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados (JRS, em inglês) que pedem mesmo ao Governo que reconheça sob estas novas medidas todos os que entreguem pedidos de residência após dia 18 de março, dia em que foi declarado o estado de emergência, possam regularizar, ainda que temporariamente, a sua situação.

Em declarações ao Expresso, Filipe Doutel, um dos juristas que acompanha legalmente os casos destas pessoas no caminho para a residência, explica que “o prazo de 18 de março estabelecido pelo despacho limita as opções de todas as pessoas que, não tendo ainda dado entrada nos papéis para a residência por muitas vezes esses documentos demorarem a chegar, vivem no nosso país, fazem cá a sua vida, pagam impostos e não quiseram sair daqui nem durante a pandemia e por isso deviam ser protegidos”. A data de referência é a do dia da declaração do Estado de Emergência Nacional, e abrange os pedidos feitos pela lei de estrangeiros e lei de asilo para quem quer trabalhar, exercer atividade qualificada (professores por exemplo) ou outras situações de pedidos de renovações de autorização de residência.

O Expresso contactou o Ministério da Presidência, o Ministério da Administração Interna e o SEF para saber se há abertura da parte do Governo para a dilatação deste prazo mas até agora não obteve resposta.

A estas associações preocupam aqueles que ainda não estão no sistema do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), muitos a reunir informação que pode demorar meses ou até um ano, como é o caso do problemático registo criminal que “dependendo do país onde é pedido pode revelar-se um entrave” à progressão da candidatura a residência. Sem dar nomes, membros de ambas as associações partilham com o Expresso alguns casos de pessoas que, depois de conseguido o registo criminal, tiveram de o traduzir e sendo que normalmente não existe grande conhecimento entre os requerentes de residência sobre os locais onde podem proceder à tradução e oficializá-la, viram os seus registos criminais expirados e tiveram de iniciar o processo todo de novo.

No comunicado emitido por estas duas associações logo depois de conhecido o despacho, publicado em Diário da República dia 27 de março, a preocupação resume-se assim: “Esta limitação temporal parece-nos uma desigualdade de tratamento injustificada, em particular em relação aos imigrantes, cujos processos de regularização carecem da recolha de uma série de documentos que demoram meses a conseguir. Pelo que apesar de terem iniciado formalmente o seu processo após o dia 18 de março, já muito antes dessa data haviam iniciado o seu processo de integração na sociedade (...)”.

O apelo ao Governo é claro: “Pedimos que este despacho seja revisto, com base nas informações e preocupações partilhadas por várias associações no sector”, diz Doutel. Sobre o facto de que algumas pessoas possam pensar que este despacho abre a porta a oportunismos, o jurista também rebate essa ideia: “Não é um incentivo nem um chamamento à imigração porque ninguém está a entrar nem a sair de lado nenhum. Estas pessoas podiam ter viajado para os seus países ou para outros países se quisessem, quando se soube que as fronteiras podiam fechar. Se não o fizeram é porque pensam ficar cá, continuar a viver cá, contribuir para a nossa sociedade”.