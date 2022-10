Altis impõe férias aos funcionários e não é caso único. Sindicato já fez perto de 100 queixas

Demora um pouco atender. “Estou?”, a voz do outro lado é de quem foi apanhado de surpresa a meio de algo. “Só uns segundos”, pede. Está com as mãos sujas e precisa de as limpar antes de pegar no telemóvel. É quase hora de almoço e está a cozinhar em casa. Há vários dias que está isolado. Na verdade, está em casa porque o seu horário de trabalho diz que está de férias.

Está há mais de cinco anos no Altis Grand Hotel, um hotel de cinco estrelas no centro de Lisboa e que pertence ao grupo Altis. “Desde o começo do mês que soubemos que alguma coisa ia acontecer”, conta o funcionário que pede para não revelar a sua identidade com receio de que isso lhe possa trazer problemas no local de trabalho. “Falávamos nos corredores, mas não sabíamos que era isto. Tivemos grandes quebras porque os clientes começaram a cancelar reservas e não aparecer.”

Há duas semanas, surgiram os primeiros horários do pessoal onde parte dos funcionários, em vez de terem um turno de trabalho atribuído, tinham férias. Cinco dias a cada um deles. Entretanto, nessa sexta-feira ao final do dia (13 de março), um comunicado foi afixado na cozinha e junto ao refeitório destinado a todos os colaboradores do Altis e assinado por Raul Martins e Maria Júlia Rodrigues, ambos do conselho de administração.

“Considerando a situação de saúde pública atual, provocada pelo vírus Covid-19, torna-se necessário proceder a algumas medidas de forma a salvaguardar a saúde de todos e a atividade das empresas”, pode ler-se na nota a que o Expresso teve acesso. Assim, foi pedido que “todos os trabalhadores gozem 10 dias úteis de férias até ao final do mês de maio”, considerando o que for mais adequado ao serviço e de acordo com as orientações das “chefias de cada departamento”.

O comunicado apareceu afixado sem grande destaque e sem que alguém falasse diretamente com os trabalhadores. “Nem tínhamos noção que tinha saído um comunicado. Quando chegamos no sábado de manhã, vimos. Aliás, até foram os colegas que trabalharam na noite anterior que nos alertaram. A nossa chefia direta comunicou-nos que na segunda feira entraríamos de férias.”

Confrontado com este caso, Joaquim Dionísio, advogado na área do direito do trabalho, não tem dúvidas: “Sendo assim como contam, é ilegal”. “Se não houve um acordo entre patrão e funcionário, isso não pode ser feito. Não podem mandar as pessoas de férias. Se tivesse havido um acordo, já não haveria qualquer problema legal”, explica, considerando que a situação especial que neste momento se vive tem levado a algumas empresas a adotar “formas enviesadas de violar a lei”. “Há uma certa habilidade por parte das empresas. Muitas vezes estão habituados a um registo de quero, posso e mando.”

Questionado pelo Expresso sobre o caso e sobre a veracidade da denúncia de que os funcionários entraram de férias sem um acordo entre as duas partes, fonte oficial do Grupo Altis não respondeu. Apesar das várias questões colocadas, o grupo hoteleiro respondeu apenas com uma breve nota em que esclarece que está “a tentar solucionar uma situação a todos os níveis, implementando procedimentos com vista a salvaguardar a saúde pública em geral e a dos nossos colaboradores e clientes em especial”.

Uma licença sem vencimento compensada

Além das férias, o mesmo comunicado a que o Expresso teve acesso oferece um benefício de 10% do salário bruto a quem quiser aproveitar o momento para pedir uma licença sem vencimento.

“Bom isso é desde já uma contradição: se é sem vencimento não pode haver uma recompensa monetária”, começa por explicar Joaquim Dionísio. “A licença sem vencimento está prevista na nossa lei para efeitos de formação, por exemplo.”

Ao que o Expresso conseguiu apurar, nas semanas anteriores aos funcionários irem de férias, houve várias reuniões de departamentos do hotel. Entre outras decisões, os trabalhadores ficaram a saber que todos os contratos que terminassem em março ou abril não iriam ser renovados, que até ao final do ano não seriam feitas novas contratações e o banco de horas teria de ser gasto. “Há pessoas que têm quase 300 horas em banco de horas”, denúncia o funcionário. Mas sobre férias nada foi discutido.

O hotel está a funcionar com muito menos pessoas do que o normal. Entre administrativos, pessoal de cozinha, quartos eram cerca de 300 colaboradores. Hoje são menos de 30. E mesmo os que estão, por vezes, não fazem o horário completo. São mandados para casa mais cedo, já não há trabalho para fazer.

“Isto é ilegal, são várias as empresas que estão a fazer isto: impor férias, não são férias por mútuo acordo”, denuncia Luís Trindade, do Sindicato de Hotelaria do Sul. “Os trabalhadores não foram para casa descansar ou gozar os dias, vão ficar contidos dentro de casa a cumprir o plano de emergência”, acrescenta o sindicalista, que explica ter conhecimento já do caso do Altis Grand Hotel. “O sindicato está a enviar minutas para os trabalhadores preencherem e se oporem à imposição de férias.”

Até ao momento, o Sindicato de Hotelaria do Sul já apresentou perto de uma centena de queixas à Autoridade para as Condições de Trabalho. “Sabemos que neste momento não está a ser feita grande coisa porque desde dia 13 que apresentámos várias queixas e ainda nada foi feito, mas também compreendemos dada situação que o país atravessa”, refere Luís Trindade.

Além do número de queixas, o sindicato diz ter conhecimento de vários casos como o do Altis, que envolvem cerca de 500 empresas apenas da região de Lisboa e Vale do Tejo. “Quando os trabalhadores não aceitam ir de férias, mandam-nos para casa, não passam qualquer declaração e depois o tempo de estiverem em casa é descontado ao banco de horas, que fica negativo. E quando regressarem ao trabalho, os funcionários ainda vão ter de repor as horas em falta”, acusa.

Clima de medo

No setor da hotelaria e da restauração vive-se um clima de medo e pânico generalizado desde ainda antes de ter sido decretado o estado de emergência, sintetiza Francisco Figueiredo, dirigente da Federação dos Sindicatos da Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal. (FESAHT) “Recebemos diariamente centenas de denúncias de situações de rescisões forçadas de contratos de trabalho, de antecipações de rescisão, féria compulsivas de empresas que fecham sem sequer pagarem aos trabalhadores ou cumprirem as obrigações legais”, salienta Francisco Figueiredo. "Algumas dão restos, dividem o fundo de caixa pelos trabalhadores. Outras fecham e dizem que não voltam a abrir", acrescenta.

A situação é tanto mais grave no caso de restaurantes, cafés, bares e pastelarias em 95% das empresas têm menos de 10 trabalhadores”, acrescenta. “Perto de 300 mil dos cerca de 350 mil trabalhadores do setor estão nesta situação”, afirma o responsável, salientando que “muitas empresas nem sequer recorrem às linhas de apoio à tesouraria nem tão pouco ao regime simplificado de lay off”.

O Expresso tentou contactar a Associação da Hotelaria de Portugal, que representa as empresas hoteleiras do país, mas até à publicação deste texto não foi possível obter uma resposta.