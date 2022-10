Luto em tempo de covid-19: a dureza da distância obrigatória

"Essas pessoas que morrem todos os dias, não são apenas um números, são o ente querido de uma família, de alguém. Não podem ser vistas como baixas de uma epidemia. Há todo um trabalho de luto que tem de ser feito, inclusive coletivo, que não pode ser deixado para trás".

A afirmação é de Isabel Galriça Neto, médica e coordenadora da Unidade de Cuidados Paliativos e Continuados do Hospital da Luz, em Lisboa, que, em conjunto com um grupo de colegas da mesma especialidade, elaborou um guia com passos básicos para se aprender a lidar com a perda num momento em que a morte tem de ser vivida sem um abraço ou uma mão no ombro.

