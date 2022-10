Consumidores e empresas mais pessimistas, diz o INE

O indicador de confiança dos Consumidores diminuiu entre dezembro e março, de forma significativa no último mês para -9,1% depois de -8,1% em fevereiro, interrompendo o perfil ascendente iniciado em abril e atingindo o valor mínimo desde dezembro de 2016.

Os resultados apurados pelo INE para o mês de março revelam uma redução significativa deste indicador para - 9% depois de -8,1% em fevereiro. Segundo o INE, a evolução deste indicador em março resultou sobretudo do contributo negativo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país, e, em menor grau, das restantes componentes, perspetivas relativas à evolução da realização de compras importantes e opiniões e expectativas sobre a evolução da situação financeira do agregado familiar.

Quanto ao indicador de clima económico, também diminuiu de forma significativa em março, após ter estabilizado no mês anterior, retrocedendo para valores próximos dos observados no final de 2016. Esta redução teve uma magnitude semelhante à verificada em abril de 2011, um mês antes da chegada da Troika a Portugal. Entre dezembro e março, as expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país agravaram-se nos últimos quatro meses, e de forma mais expressiva em março e atingindo o valor mínimo desde agosto de 2014, nota o INE.

Construção interrompe ganho de confiança

A Construção e Obras Públicas foi o único sector que registou um aumento do índice de confiança nos últimos dois meses, ao contrário do que aconteceu na Indústria Transformadora, no Comércio e nos Serviços. Porém, o INE nota que não considerando médias móveis de 3 meses, todos os indicadores de confiança diminuíram relativamente a fevereiro.

O indicador de confiança da Indústria Transformadora diminuiu em fevereiro e março, depois de ter aumentado ligeiramente em dezembro e janeiro e atingindo o valor mais baixo desde julho de 2014. A evolução do indicador refletiu o contributo negativo dos saldos das perspetivas de produção e das apreciações sobre a evolução da procura global, mais intenso no primeiro caso, tendo contribuído positivamente as apreciações sobre a evolução dos stocks de produtos acabados.

O indicador de confiança da Construção e Obras Públicas aumentou entre dezembro e março, atingindo o valor máximo desde fevereiro de 2002, impulsionado pela evolução da carteira de encomendas e pelas perspetivas de emprego. No Comércio, a confiança diminuiu em fevereiro e março, depois de um aumento em janeiro, devido ao saldo negativo das perspetivas de atividade, tendo, segundo o INE, as opiniões sobre o volume de vendas estabilizado e as apreciações sobre o volume de stocks contribuído positivamente.

Já nos Serviços, a diminuição nos últimos quatro meses para o valor mais baixo registado desde abril de 2014, é devida ao contributo negativo de todas as componentes, apreciações sobre a atividade da empresa e opiniões e perspetivas sobre a evolução da carteira de encomendas, destacando-se o último caso por ter registado um forte agravamento, nota o INE.

O responsável pelas estatísticas nacionais salienta que o período de recolha dos inquéritos qualitativos para o mês de março decorreu de 2 a 13 de março no caso do inquérito aos consumidores e de 1 a 24 de março para as empresas. Recorde-se que em Portugal foi anunciado o encerramento das escolas e universidades a 11 de março, com efeitos partir de 16 de março e que o estado de emergência foi decretado no dia 18.