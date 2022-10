Vizinho estás à janela? Como um bairro em Oeiras combate isolamento com música e solidariedade (veja os vídeos)

Num pequeno bairro do Jardim dos Arcos, em Oeiras, um grupo de vizinhos sai diariamente às varandas e janelas para encontrar dez minutos de comunidade. E nem o coronavírus – ou o parque de estacionamento que separa muitos dos prédios – é suficiente para os afastar.

Entre cantorias, concertos de violino, percussão de tachos e panelas, luzes, cachecóis e bandeiras, quase tudo é válido para trazer mais força, alegria e boa-disposição aos vizinhos que, como muitos portugueses, viram as suas rotinas repentinamente alteradas por uma doença, de nome Covid-19, que alastra sem ninguém saber bem como nem porquê.

São pequenos e graúdos, trabalhadores e reformados, que se juntam dez minutos por dia, às 14h e às 20h, para conviver – à distância, como manda o protocolo – e sentirem-se mais unidos nestes tempos de incerteza e de isolamento social.

Tudo é gerido e combinado a partir de um grupo no WhatsApp, de nome “Varandas do Jardim dos Arcos”, que já conta com cerca de 40 pessoas. Começou há uma semana com os residentes de um dos prédios e foi crescendo.

Os vizinhos vão sendo adicionados uns pelos outros, mas também se pedem números à janela, gritando de um prédio para o outro. E nem aqueles que não estão no grupo ficam de fora: “antes da hora marcada, fazemos barulho para chamar a atenção das pessoas”, diz ao Expresso o dinamizador Iñigo Hurtado. As comunidades de vizinhos que viu nascer em Espanha foram, na verdade, fonte de inspiração para este catalão de 49 anos – a viver em Portugal há mais de 30 – criar o movimento.

“Ontem foi muito bom. A Maria Albertina, uma senhora de 88 anos, disse-me o número de telefone pela janela”, conta. “Depois ligou-me a chorar, preocupada com a situação em que vivemos… Então juntámo-nos todos e cantámos-lhe as músicas ‘Maria Albertina’ e ‘Menina estás à janela’.”

Cada vez saem mais pessoas à janela, relata Iñigo Hurtado. “Há um prédio mais longe [fora do bairro] em que também saem pessoas às varandas, para nos ouvir. Não sei como nos ouvem, talvez seja o vento…”

Nas primeiras vezes que saíram, bateram palmas, cantaram os parabéns a quem fazia anos, acenaram com cachecóis e bandeiras… Também já tiveram músicas dedicadas aos mais novos, como “O Balão do João” e “As Pombinhas da Catrina” – com direito a lançamento de balões, entretanto recolhidos.

São dez minutos diferentes. Que criam “um bom ambiente” e que fazem bem “à nossa sanidade mental”, diz ao Expresso António Tavares, de 21 anos. “As dinâmicas no nosso bairro têm trazido alegria aos nossos dias. Chegam a ser muitas vezes o ponto alto do nosso dia, pois ficamos 24h em casa!”

As rotinas de muito vizinhos – os passeios higiénicos, as refeições, o estudo com os filhos – já são organizadas em função desses pequenos convívios à varanda, contam alguns dos moradores. E há até quem aproveite o momento para os partilhar, por telefone, com algum familiar ou amigo mais sozinho – como faz Maria Pinto, outra das residentes no bairro.

Na verdade, são momentos de festa, como lhes chama o filho de três anos da professora de violino Ana Freitas. “Estas festas têm sido uma bolha de proximidade, mesmo estando fechados em casa. Passámos a conhecer vizinhos com quem nunca falaríamos, com toda a certeza, e até já falámos em fazer um arraial comunitário de festejo quando tudo isto passar”, realça a professora. “No meio de toda esta situação difícil que estamos a viver, há coisas boas e passámos a dar mais valor à comunidade onde vivemos. Tenho a certeza que ganhámos novos amigos.”

“As pessoas agradecem, gostam e querem mais”, remata Iñigo Hurtado. E, pelo menos nos próximos tempos, vão continuar a encontrar-se – longe, mas cada vez mais perto – nas varandas do Jardim dos Arcos.