Espanha 'hiberna' para evitar colapso na Saúde

É uma nova e mais dura fase de confinamento obrigatório para tentar travar a epidemia da Covid 19. Em reunião extraordinária, o Governo de Pedro Sanchez decretou,este domingo, a quase 'hibernação' da economia espanhola, obrigando "todos os trabalhadores não essenciais" a ficar em casa, a partir já desta segunda-feira.

Com os números de infectados e de mortes a disparar no País, as medidas visam destinam-se a "ganhar tempo e aliviar o sistema de saúde". Segundo a porta-voz do Governo, a ministra Maria Jesús Montero, "estamos mais próximos de inverter a curva (epidemiológica), mas é necessário um esforço adicional". O reforço das medidas de isolamento social pretendem reduzir ao máximo as possibilidades de transmissão do virús entre a comunidade. A ordem é aplicada a todo o território espanhol e dura entre segunda e sexta-feira.

No total, Espanha tem 78 797 infectados, 43397 dos quais estão hospitalizados e há 4 907 em unidades de cuidados intensivos. As mortes ascendem já a 6 531 pessoas, 838 nas últimas 24 horas (mais 6 do que nas 24 horas imediatamente anteriores). As autoridades de saúde sublinham uma redução da curva referente aos novos contágios, mas sublinham que é cedo para optimismos.

"A subida dos novos contágios está a baixar nos últimos dias. Hoje, o crescimento é de 9%, mas há que ter cuidado,porque sendo fim de semana pode haver um retrocesso", disse Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Emergência Sanitária, citado pelo El Pais."O principal problema é evitar a saturação das unidades de cuidados intensivos", disse o mesmo responsável, admitindo que seis comunidades autónomas se encontram numa situação "limite" no que se refere a estas unidades de medicina intensiva.