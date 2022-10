Covid-19. Jovem de 14 anos que morreu tinha quadro de psoríase grave

Um adolescente de 14 anos, residente em Ovar, morreu na madrugada deste domingo no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. É o primeiro jovem a morrer com o vírus em Portugal. No entanto, a causa da morte do jovem "está ainda em investigação", disse a ministra da Saúde na conferência de imprensa deste domingo de manhã, pedindo "cuidado e reserva na análise" da sua morte.



O jovem entrou no sábado no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, e o resultado da análise à covid-19 foi positivo. Poucas horas depois, os órgãos entraram em falência e o rapaz acabou por falecer, esta madrugada."Desta vez não conseguiste fintar este adversário, como tantas vezes fizeste! Estamos de rastos e sem palavras! Descansa em paz Campeão!", diz a mensagem do Centro Cultural e Recreativo de Maceda, onde o jovem jogava futsal, na sua página de facebook.



O adolescente deu entrada no hospital "em estado muito grave, mas sem indicação de estar infetado com o vírus, no entanto, o teste foi feito e o resultado deu positivo", explica ao Expresso fonte do S. Sebastião, acrescentando que o doente teve de ir para os cuidados intensivos.



A mesma fonte confirma que o jovem apresentava "um quadro de psoríase grave" e esta doença pode debilitar o sistema imunitário.

O hospital da Feira tem urgência pediátrica, mas não tem cuidados intensivos pediátricos. No entanto, a equipa médica que recebeu o adolescente optou por não arriscar o seu transporte para outro hospital dado o estado em que se encontrava.

O rapaz foi transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira pelos Bombeiros Voluntários de Esmoriz.

Ovar registou 5 mortes por covid-19 até sábado

O caso ainda não consta do relatório hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde, que apresenta 5.962 casos confirmados, 119 óbitos e 43 recuperações.

Caso venha a confirma-se que a causa da morte foi a covid-19, este será o primeiro óbito provocado pela pandemia abaixo dos 40 anos em Portugal.

Na conferência de imprensa diária sobre o relatório da situação no país, a diretora geral de saúde, Graça Freitas, sublinhou que o rapaz apresentava "uma situação complexa dentro do seu estado clínico habitual", que se agravou para um "estado agudo nas últimas 24 horas".

"Ele tinha de facto Covid-19, o que não o impede de ter outras situações igualmente graves e infecciosas que estão a ser investigadas. Além disso, tinha um quadro de base que podia levar a alguma imunodepressão", diz Graça Freitas.

Ovar, declarado em estado de calamidade pública devido ao coronavírus e, desde 18 de março, sob cerco sanitário, soma atualmente 159 casos confirmados, tendo registado cinco óbitos por covid-19 até sábado, mas hoje o presidente da autarquia, Salvador Malheiro, atualizou o número de vítimas para 8.