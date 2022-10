Covid-19. Jovem de 14 anos morre no hospital de Santa Maria da Feira

Um adolescente de 14 anos, residente em Ovar, morreu na madrugada deste domingo no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. É o primeiro jovem a morrer com o vírus em Portugal. No entanto, a causa da morte do jovem "está ainda em investigação", disse a ministra da Saúde na conferência de imprensa deste domingo de manhã.

O jovem entrou no sábado no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, e a análise à covid-19 deu positivo. Poucas horas depois os órgãos entraram em falência e acabou por falecer, esta madrugada. Segundo o "Jornal de Notícias", o adolescente já tinha problemas de saúde, nomeadamente psoríase.

Este caso ainda não consta do relatório hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde, que apresenta 5.962 casos confirmados, 119 óbitos e 43 recuperações.