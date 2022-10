Uma morgue num aeroporto, os burlões do coronavírus e o mistério combinado entre Trump e Macron: covid-19, uma volta ao mundo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está infetado com a covid-19. O seu ministro da Saúde, Matt Hancock, também. “Nas últimas 24 horas desenvolvi sintomas moderados da doença e o meu teste foi positivo. Estou agora em autoisolamento, mas vou continuar a liderar a resposta do Governo a este vírus por videoconferência. Juntos vamos ultrapassar isto. #FiquemEmCasaSalvemVidas”, confirmou Johnson no Twitter. Esta foi uma das primeiras notícias que abriram mais uma jornada de cobertura da pandemia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, falou ao telefone com o primeiro-ministro britânico, desejando-lhe uma “recuperação rápida”. Trump também falou com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, tendo ambos decidido trabalhar em conjunto no combate ao vírus. Já antes o líder chinês tinha afirmado que os dois países devem unir-se contra a pandemia. O Presidente norte-americano falou ainda com o chefe de Estado francês no que Emmanuel Macron descreveu como “uma muito boa conversa”. Sem adiantar pormenores, Macron garantiu que está a ser preparada “uma iniciativa importante” com Trump.

Isto no dia em que os EUA ultrapassaram a barreira das 100 mil pessoas infetadas e em que Trump invocou a Lei de Proteção para obrigar a General Motors a produzir ventiladores. Esta sexta-feira também foi notícia que Washington vai doar 210 milhões de dólares (mais de 190 milhões de euros) a 64 dos países mais afetados.

O drama italiano

Itália é, sem dúvida, um dos países mais afetados numa altura em que bate diariamente tristes recordes: em 24 horas, morreram 969 pessoas e já tem mais infetados do que a China. São 9.184 as vítimas mortais em solo italiano, 84.990 os infetados declarados e o número de recuperados anda próximo dos 11 mil. “Queria ser claro num ponto: não atingimos o pico, ainda não o ultrapassámos. Existem sinais de diminuição [do número de casos], fazendo-nos acreditar que estamos próximos, que podemos chegar ao pico nos próximos dias”, declarou o presidente do Instituto Superior da Saúde. Já o chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, pediu mais solidariedade europeia, ao mesmo tempo que tentou reforçar o espírito da população: “Passámos por momentos difíceis e dramáticos noutros momentos. Certamente também teremos sucesso, juntos, desta vez”.

De acordo com o Instituto Johns Hopkins, há mais de 537 mil casos de covid-19 no mundo, sabendo-se que haverá muita gente por diagnosticar e outra que nem o será por estar assintomática. Há mais de 123 mil pessoas recuperadas desta pandemia que já matou outras 24.110, acrescentou aquele instituto.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) planeia enviar equipamento médico pessoal para mais 60 países, anunciou esta sexta-feira o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “A escassez global crónica de equipamento de proteção pessoal é atualmente uma das ameaças mais urgentes à nossa capacidade coletiva de salvar vidas”, disse o responsável. A OMS alertou ainda para o perigo do vírus em países devastados pela guerra.

Uma morgue num aeroporto

Mais uma volta rápida pelo mapa-mundo do covid-19: Espanha com 64.059 casos e 4.858 mortes (769 nas últimas 24 horas); o Reino Unido, que passou de 185 para 759 mortos em 24 horas, vai construir três novos hospitais, e o aeroporto de Birmingham terá um espaço mortuário temporário; em França, onde as medidas de confinamento vão ser alargadas até meados de abril, morreu Julie aos 16 anos, a mais nova vítima mortal no país, bem como a princesa María Teresa de Borbón-Parma, aos 86 anos; a Alemanha registou quase seis mil novos casos; a Grécia está com 966 infetados; o Irão anunciou 144 novas mortes e elevou para 2.378 o total no país; a Rússia tem mais de mil infetados; a África do Sul, onde os militares impuseram um recolher obrigatório de 21 dias, registou os primeiros dois mortos e ultrapassou os mil infetados.

Em Nova Iorque, o estado norte-americano mais afetado, já há mais de 500 mortos, mais de 200 bombeiros e outros membros de equipas de resposta a emergências testaram positivos, e as escolas vão manter-se encerradas pelo menos mais duas semanas.

Outras medidas restritivas: a Argentina fechou as fronteiras pelo menos até terça-feira, a Áustria recusou a entrada de candidatos a asilo sem certificado médico, o Vietname ordenou o encerramento de comércio não essencial por duas semanas, a Rússia vai fechar cafés e restaurantes a partir de sábado, a Irlanda impôs o confinamento total até 12 de abril, e a Austrália anunciou a mobilização das forças de defesa e polícia para garantir que todos os viajantes que chegam ao país são colocados em quarentena obrigatória em hotéis.

A China, onde o surto começou em dezembro do ano passado, anunciou 55 novos casos, quase todos oriundos do exterior. E o primeiro-ministro sul-coreano defendeu que, apesar do número de infeções ter estabilizado, “não é tempo para ser complacente”, considerando que esta vai ser uma “luta a longo prazo”.

Em Angola, foi imposta uma cerca sanitária em Luanda, enquanto o Orçamento foi revisto e o elenco governamental emagrecido, passando de 28 para 21 ministérios.

As infeções em cruzeiros

O Panamá proibiu a passagem pelo canal e pôs em quarentena um cruzeiro. A propósito, sabe por que motivo há tantos casos de infeção em cruzeiros? A resposta é dada por um especialista em engenharia mecânica, Qinyang Chen, ao “Business Insider”. Segundo ele, cruzeiros como o Diamond Pincess não dispõem de um sistema de circulação de ar capaz de eliminar partículas de vírus, ao contrário dos navios-hospital.

Confira aqui um mapa e cinco gráficos para ver onde a pandemia já chegou. E aqui uma fotogaleria histórica que mostra o Papa Francisco a fazer uma oração pela humanidade numa praça de São Pedro deserta.

Na economia: o primeiro-ministro holandês não vê “nenhuma circunstância" em que possa concordar com as coronabonds; a Europa regressou ao vermelho após o fracasso da cimeira europeia; Bruxelas destina 75 milhões de euros para repatriamentos e equipamentos médicos; e a Air Asia, a maior linha aérea de baixo custo do continente asiático, vai suspender temporariamente a maioria das ligações.

Bill Ackman, fundador e líder executivo da Pershing Square Capital Management, ganhou 2.600 milhões de dólares com a queda das bolsas. O gestor norte-americano investiu 27 milhões de dólares por acreditar que a solvência de muitas empresas ia ser afetada. Em poucos dias, lucrou 10.000%.

O crime de oportunidade

O FBI anunciou ter detido o ator Keith Lawrence Middlebrook, acusado de estar a vender medicamentos que garantia curarem o coronavírus. Além de anunciar que tinha desenvolvido comprimidos para prevenir a infeção e um medicamento injetável que curaria os já doentes, Middlebrook estava a pedir aos seus 2,4 milhões de seguidores no Instagram que investissem numa empresa que, segundo ele, comercializaria os fármacos.

A Europol alertou para o aumento do crime de oportunidade devido à pandemia.

Cristiano Ronaldo pode ter o seu salário cortado de três formas diferentes na Juventus. Perceba porquê. E também como a corrida ao papel higiénico pode levar ao entupimento dos canos de esgoto.

A fechar, saiba que a maior fábrica de preservativos do mundo está a ter dificuldade em produzir, depois de a Malásia ter imposto o fecho obrigatório de várias das suas indústrias. A Karex Bhd fabrica um em cada cinco preservativos no mundo e há mais de uma semana que não faz nenhum.