“Requisição civil de hospital e clínicas do SAMS vai avançar”, diz sindicato

Um dia depois de ter pedido a requisição civil de todos os estabelecimentos de saúde geridos pela direção clínica dos serviços médicos dos bancários do sul e ilhas e dos seus trabalhadores, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) está confiante de que o Ministério da Saúde vai aceitar o seu apelo e "a requisição vai avançar".

“É estranho um sindicato apresentar um pedido destes, mas temos razões para o fazer. É fundamental que estes serviços de saúde e toda a equipa se juntem ao esforço nacional de combate à pandemia da doença covid-19. São profissionais que podem e devem juntar-se ao esforço nacional”, diz ao Expresso Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, argumentando que “no quadro atual do país todos os serviços disponíveis não são de mais e a prova é que os hospitais de campanha se estão a multiplicar”.

Esta posição marca mais uma etapa no conflito que tem oposto o SIM e o SAMS devido ao encerramento dos serviços médicos que servem o Mais Sindicato (nova designação do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas). Em causa estão um hospital, em Lisboa, mas também um centro clínico na capital e 17 clínicas em diferentes concelhos do sul e ilhas que apoiavam 94 mil cidadãos portugueses que pagam quotas, entre bancários, bancários reformados e familiares.

Para o SIM, está simplesmente em causa “um lay-off à boleia da covid-19” e o que classifica como “uma manifestação de insensibilidade total face ao momento que o país atravessa”.

Para fundamentar esta posição, recorda a cronologia dos acontecimentos: a 13 de março existiu um primeiro caso de covid-19 no Hospital do SAMS (Olivais), o que justificava a desinfeção do espaço, mas o encerramento e limpeza só ocorreu uma semana depois, já com 8 médicos e 10 enfermeiros infetados. Mais: “O foco da infeção nunca esteve no centro clínico nem nas clínicas” e “nada foi comunicado aos profissionais sobre o tempo provável de higienização, mas em contrapartida foi emitido um lay-off por um período de dois meses, renovável”

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul também já acusou a administração dos serviços médicos dos bancários de irresponsabilidade pelo fecho total dos serviços, aproveitando a pandemia para “um despedimento coletivo”. O Partido Comunista Português (PCP) questionou, sexta-feira, o Governo se já tomou diligências para a reabertura das unidades de saúde do SAMS e se pondera avançar com a requisição civil ou assumir a sua gestão caso o encerramento se prolongue, enquanto o Bloco de Esquerda afirma que o "SNS tem de requisitar os cerca de 1500 profissionais, assim como a capacidade de internamento, de prestação de cuidados e todo o equipamento existente no hospital e nas clínicas do SAMS"

SAMS garante que hospital vai integrar rede de apoio ao SNS

Na defesa da posição tomada, o presidente do SAMS, Rui Riso, garante que decisões relativamente à suspensão dos serviços clínicos do SAMS, “foram articuladas com a Direção Clínica, após avaliação do quadro de pessoal disponível”. E a suspensão da atividade no Hospital dos Olivais foi “uma determinação da Direção Geral da Saúde, perante o número de casos positivos detetados, maioritariamente entre profissionais”.

Garante que o Hospital dos Olivais foi colocado ao dispor do SNS desde o início do processo. “No entanto, e perante a ocorrência (encerramento) do passado dia 20 de março, são obrigatórios vários procedimentos de higienização, que ocorrerão nos próximos dias. Logo que terminados todos os procedimentos, o Hospital integrará a rede de hospitais privados e do terceiro setor de apoio ao Serviço Nacional de Saúde”.

“Entre ter de explicar porque suspendemos a atividade do Centro Clínico ou ter de explicar porque mantivemos um enorme foco de contágio, em defesa dos nossos beneficiários, trabalhadores e utentes, dos mais novos aos mais velhos, optámos pela primeira”, afirma. “Entre ter de explicar porque optámos pelo lay off agora ou ter de explicar despedimentos mais tarde, em defesa da manutenção dos postos de trabalho optámos por suspender a atividade do Centro Clínico”, acrescenta Rui Riso