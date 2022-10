Olá, sou o Hélder: tive covid-19, já me deram alta e quero contar o que me aconteceu

No dia 8 de março, lá me levanto a custo no pequeno estúdio que habito em Madrid, onde trabalho. Não me apetece fazer o trabalho de casa de Espanhol e procrastino o mais que me é possível. Só o farei no dia seguinte. Dez minutos depois de me levantar, recebo uma chamada da minha irmã: “Hélder, estou a telefonar-te com más notícias. O papá teve um AVC há pouco e foi hospitalizado”. Em meia hora faço as malas depois de marcar voo para Lisboa. Em pouco tempo, tinha em mãos um verdadeiro problema.

Chego a Lisboa, tudo parecia normal. O vírus ainda era um problema ilusoriamente distante. Centrado na situação do meu pai, não penso sequer na possibilidade de estar infetado. Na segunda-feira, dia 9 de março, visito-o no hospital. Saí da visita a chorar. Não tinha percebido se me reconhecera. É verdade que tentara comunicar, mas tudo o que balbuciava era ininteligível. Saí de lá com a sensação de que aquela fora a última vez a ver o meu pai com vida.

Não me recordo o que se passou na terça ou na quarta-feira. Sei que não dormi na noite de quarta para quinta-feira. Levanto-me para ir a uma consulta de rotina. Sinto-me estranho – afinal, não dormira. Vou à consulta e à farmácia. Pergunto como estão a lidar com a situação. Conversamos um pouco. Quando saio, verifico que a farmácia se encontra cheia de pessoas, na sua maior parte idosas, que aguardam a sua vez, conversando muito juntas. Preocupei-me. Volto à farmácia à tarde para levantar um medicamento que não havia chegado de manhã. Aproveito para comprar um termómetro. Será com este que, horas mais tarde, verifico que tenho febre. Tento pôr-me em contacto com a linha SNS24. Ao fim de duas horas de tentativas infrutíferas, e sentindo-me pior, desisto. Sou aconselhado informalmente a deslocar-me a um hospital de Lisboa na manhã seguinte, indicando que viera de Madrid há uns dias e que estava com febre.

Pelas 7.30 da manhã de sexta-feira lá estou. Sou encaminhado para uma sala onde aguardo, só, que me atendam. Algum tempo depois, entra uma médica com o pequeno-almoço e os testes. Sinto-me bem tratado. Sou levado para uma sala onde se encontram outras pessoas que aguardam a confirmação dos seus testes. Venho a saber que alguns já lá se encontravam há 36 e mais horas, pois os seus resultados ou tinham sido inconclusivos ou negativos e havia que confirmar. Fico preocupado com a perspetiva de ter de ficar dias no hospital. Estava preparado para 12 horas, não dias. Mas que seja!

Passam-se horas. Vem o almoço, o lanche, o jantar. As promessas do laboratório de os resultados chegarem às 17h, às 21h às 00.30h. Convenço-me de que passarei lá essa noite e tento dormir. Pelas 4 da manhã, sou acordado por uma enfermeira. Que tenho de a acompanhar, diz-me de forma discreta (pela primeira vez, percebo que estou infetado). Zonzo, lá me calço e sigo-a no que me parece ser um labirinto de corredores escuros. Graceja que não me está a raptar. Chegados a um quarto, diz-me que serei visto e informado dentro de algum tempo. Tento dormir mais um pouco. Pelas 6.30 de sábado sou informado de que testara positivo.

Já mentalizado desse facto desde que fora acordado pelas 4 da manhã, a minha preocupação naquele momento foi avisar quem eu tivera mais contacto, quer em Espanha, quer em Portugal. Penso também que não devia ter ido visitar o meu pai. Ligo para casa e aviso que estou positivo. A minha mãe e a minha irmã, que se tinham levantado com tosse e com outro sintoma de que não me recordo, decidem ir para o hospital. Enquanto lá estão, recebo alta, instruções e vou para casa, onde deverei ficar em quarentena. Elas voltarão a casa umas horas mais tarde, onde deverão esperar os resultados dos respetivos testes, sem contactarem comigo. Umas horas mais tarde, saberemos que a minha mãe também testara positivo.

Sou contactado pela Saúde24 (se não estou em erro) para informar sobre os meus contactos, desde que chegara a Portugal, e pela unidade de hospitalização domiciliária (UHD), que me pergunta sobre uma série de sintomas (febre, vómitos, cansaço, etc.). É-me pedido que meça e registe a temperatura três vezes ao dia e que tenha essa informação disponível quando a UHD me contactar (o que fará duas vezes diariamente). Nos dias seguintes, a minha mãe e eu organizamos os nossos dias (a minha irmã e sobrinho, negativos, mudaram-se para um pequeno apartamento nos arredores de Lisboa). Esforçamo-nos por comer, mas o apetite não é muito (a perda de olfato e de paladar não ajuda). Sem esquecer os profissionais da UHD, somos contactados por familiares e amigos, que oferecem a sua ajuda.

Apesar do apoio, a febre não me larga e a tosse, seca, vai-se agravando. Sinto-me cada vez mais cansado. Qualquer pequeno esforço provoca uma crise de tosse que me põe de rastos, quase sem conseguir respirar. No dia 19, creio, sinto-me quente, muito quente: registo 39.7º. Contacto a UHD, que aciona o INEM. Transportado numa ambulância, acompanhado por um homem jovem parcamente protegido e visivelmente cansado, chego ao hospital pelas 2 da manhã para fazer uma gasometria arterial e raios-x, sendo encaminhado para a mesma sala onde aguardara para fazer os primeiros testes uns dias antes. A máscara cirúrgica que me fora dada na ambulância incomoda-me, seca-me a garganta, aumenta-me a sede. Tento dormir, mas mal consigo.

Ao fim do que pareceu uma eternidade, sou testado. Nas horas seguintes, dormito. Acordei com o telefone fixo da sala. Atendi, pensando tratar-se de notícias sobre os meus testes. Afinal, era engano. Alguém que queria contactar a farmácia do hospital equivocara-se. Desligo, cansado com o esforço de me ter levantado de repente e de ter falado. Agravo a minha situação ao deslocar e inclinar o cadeirão onde estava sentado. Dá-me uma crise de tosse. Deito-me, tossindo violentamente. Batem no vidro e pedem que atenda o telefone, mas não consigo. Tento dizê-lo, mas quanto mais o faço, mais se agrava a tosse, mais transpiro e mais dificuldade sinto em respirar.

Passado algum tempo (quanto, não sei, pois perdi a noção), sou informado por telefone de que vou ter alta. Sou também informado de que, por não estar sinalizado com problemas económicos, terei de encontrar um meio de voltar a casa. Interpretando que teria de pagar a ambulância, pergunto como o faço. Do outro lado da linha, o médico pergunta-me se não tinha ninguém que me fosse buscar. Respondo que não, porque as pessoas estavam em quarentena. Sugere-me que apanhe um táxi. Pergunto o que faria se não aceitassem transportar alguém positivo. Responde-me algo como: “Pois, isso já não sei.” Por momentos, pensei se estaria a sonhar. Julgo ter dito que estava a ser colocado numa situação impossível e que não tinha condições de estar a procurar transporte. Ligo à minha irmã, dando conta da situação. Contacta bombeiros, táxis, mas sem resultado. Liga à UHD (se não estou errado), onde a enfermeira, chocada com a situação, lhe diz que eu não saia do hospital; que tudo fora feito de forma correta e que teria de ser levado a casa, demorasse o que demorasse. A minha irmã liga ao hospital. Sem saber de todos estes contactos, recebo novo telefonema do médico, indicando que estavam a tentar providenciar-me transporte para casa. Agradeço.

Pelas 16h chega uma ambulância. Sou acordado abruptamente, através do vidro da sala. Demoro algum tempo a perceber o que é suposto fazer. Levanto-me, calço-me, e procuro as minhas coisas, enquanto vou tossindo e transpirando. Ao mesmo tempo, a enfermeira continua a bater no vidro e a dizer impacientemente que me despache. Saio da sala, mas sem luvas. O tripulante da ambulância nota-o e pede que me sejam dadas umas. Volto à sala para as calçar. São um número muito inferior ao tamanho das minhas mãos (a da mão direita acabará por rebentar na ambulância, enquanto a tento ajeitar). Sempre tentando calçar as luvas, tusso, tusso, tusso. De repente, alguns gritos da enfermeira: “Vamos a despachar! O homem está a espera, vamos embora!” E lá vou eu, atónito e quase sem fôlego, com as luvas meio postas. (Se me alonguei na descrição deste episódio, tal deve-se ao facto de me ter marcado profundamente num momento de grande fragilidade, ao ver-me numa situação para a qual eu não tinha solução. Em geral, só posso elogiar e agradecer o apoio e dedicação dos vários profissionais de saúde e ai de quem eu oiça a atacar o SNS, os seus profissionais e a defender a gradual e/ou total privatização do sistema!).

Ofegante, entro na ambulância. Tusso profunda e frequentemente. Assusto o outro ocupante da ambulância, um senhor idoso que estava a ser transportado para outro hospital. Quase entra em pânico quando a luva da mão direita rebenta. Pelos vidros da ambulância consigo ver Lisboa praticamente deserta, passo por sítios a que nunca ou raramente tinha ido. Novamente a sensação de me encontrar num sonho. De estar e não estar ali. Pelas 17h chego a casa e deito-me.

Até hoje, dia 26 de março, a minha situação tem melhorado. A febre desapareceu; ao fim de dois dias terríveis, a tosse também. Ontem de manhã a UHD deu-me alta (o que não significa estar curado). Tenho de contactar a autoridade de saúde da minha região para me informar sobre os próximos passos. A minha mãe continua a melhorar e foi-lhe dada alta hoje de manhã. A minha irmã e o meu sobrinho continuam negativos. O meu pai, soube-o anteontem, já está a fazer terapia da fala, e está melhor do que no dia em que o vi. Em breve, julgo que começará com a fisioterapia (obrigado, SNS). Sinto-me bastante menos preocupado com a situação pessoal e familiar. Penso agora naquelas pessoas menos privilegiadas do que eu e que não têm a possibilidade de se isolar, por muita vontade que tenham e por muito conscientes que estejam para essa necessidade.

A minha preocupação, agora, centra-se no que estará para vir em termos económicos, sociais e políticos. Vivemos num sistema que se tem alimentado de e tem alimentado diversas ilusões, nomeadamente a da controlabilidade. De forma célere e eloquente, esta pandemia recorda-nos que pouco controlamos, apesar de toda a tecnologia que circunda as nossas vidas, para o bem e para o mal. Temo que retrocedamos em termos civilizacionais (se é que esses avanços não terão sido meras ilusões). A recetividade com que vejo as pessoas a aceitar acriticamente as teorias da conspiração mais absurdas, cuja difusão é facilitada por essa mesma tecnologia que supostamente nos tornaria melhores, mais avançados, deixa-me profundamente inquieto. Mais inquieto fico quando vejo que uma certa elite (?) europeia parece não ter aprendido nada com os eventos de um passado recente. A ter em conta as hesitações do dia 24, penso do que culparão os italianos (e outros pigs?) desta vez. De terem convivido acima das suas possibilidades com o vírus? Inquieto-me com esta estranha normalidade. O que fazer? Viver. Um dia de cada vez...

Hélder Vinagreiro Alves

Psicólogo Social, Investigador no Centro de Investigação e Intervenção Social e Marie Curie Fellow na Universidad Autónoma de Madrid