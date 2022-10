O 3º bebé e as 11 toneladas que faltam no combate à covid-19: o ponto da situação em Portugal

O pico da curva epidémica “nunca será atingido antes do mês de maio”, anunciou esta sexta-feira a diretora-geral da saúde, numa atualização que vem alterar as previsões iniciais quanto à possibilidade de o pico da covid-19 ser atingido em Portugal em meados de abril.

Graça Freitas fala agora em "planalto" e explicou-o na conferência de imprensa onde foram comunicados os números do último boletim epidemiológico: 4268 infetados, tendo disparado 85% o número de internamentos - 354 no total. O total de mortes está agora em 76. Há 43 recuperados.

A situação pede mais meios e uma boa notícia era a anunciada chegada, esta sexta-feira à noite, do avião da Hi Fly com material médico para ajudar Portugal a mitigar a pandemia. Chegou de facto, mas apenas com 24 das 35 toneladas previstas, ficando ainda a faltar os reagentes para testes e os ventiladores provenientes da China. Fonte da transportadora disse que está agendada uma segunda viagem na próxima quinta-feira, 2 de abril, para ir buscar o material em falta.

Quanto aos profissionais de saúde, há um reforço anunciado, depois de 1500 enfermeiros se terem voluntariado para apoiar a linha telefónica SNS24, os cuidados intensivos nos hospitais e as unidades de hemodiálise por causa da pandemia covid-19. A informação foi dada pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

Em Lisboa, na Maternidade Alfredo da Costa, nasceu um bebé de uma mãe infetada. O terceiro em Portugal. Os resultados do teste efetuado são conhecidos este sábado.

Estamos a viver em estado de emergência, é para levar a sério: as deslocações de fim de semana e no período da Páscoa "não serão toleradas" e as autoridades vão apertar o cerco às viagens injustificadas, "sobretudo em direção ao Algarve", avisou o Ministério da Administração Interna.

Não é o único preocupado com as deslocações. Também os autarcas de norte a sul do país apelam aos portugueses com segundas casas para ficarem nas primeiras residências. Acusam quem chega das grandes cidades de ter a falsa sensação de segurança e de não cumprir isolamento social.

Numa reorganização destinada a minimizar os impactos económicos da pandemia, a ANA – Aeroportos de Portugal anunciou que vai suspender a partir de segunda-feira a operação no terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado e concentrar todos os embarques no terminal 1.

Também do dia, mas fora da estatística oficial, um cálculo feito pelo professor de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Jorge Buescu. O docente estima que as pessoas com covid-19 em Portugal sejam, no mínimo, 47 mil.

Na base desta estimativa está uma troca de experiências com António Duran Gardeño, professor de Análise Matemática da Universidade de Sevilha. Há um mês que o académico espanhol se dedica a trabalhar sobre o complexo caso das pessoas que, estando infetadas, mas não apresentando sintomas da doença, continuam a transmiti-la. Os especialistas afirmam que os assintomáticos correspondem em média a 80% dos infetados pelo novo coronavírus.