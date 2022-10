Esquerda avisa: não há acordos com austeridade no pós-Covid-19

É “terreno novo”, “uma grande incógnita”, mas sobretudo o regresso à “estaca zero”. A crise sanitária provocada pelo surto de covid-19 veio mudar as regras do xadrez político graças à crise económica que previsivelmente trará consigo. À esquerda, são muitas as desconfianças sobre os moldes que a resposta a uma nova recessão poderá assumir. E se os antigos parceiros do PS esperam que as lições da crise de 2008 não sejam agora varridas para debaixo do tapete, é certo que têm uma linha vermelha: se a solução voltar a passar por impor medidas austeritárias, BE e PCP colocar-se-ão fora da fotografia.

Se até há coisa de semanas a discussão à esquerda passava pelas já habituais trocas de acusações sobre o prolongamento — ou o enterro definitivo — da ‘geringonça’, a pandemia veio deixar a discussão em stand-by. Agora, os partidos da esquerda passam a ter no horizonte um fator com que não contavam: a crise económica que se avizinha, cinco anos depois de se terem envolvido numa solução de Governo inédita precisamente para imporem soluções que devolvessem rendimentos às pessoas e apagassem as marcas da austeridade. E podem esquecer medidas que estavam previstas para os próximos orçamentos, como descidas significativas no IRS ou mais aumentos nas pensões: a política do Governo para o aumento dos rendimentos está comprometida.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.