Durão Barroso em entrevista: “Uma situação de guerra exige uma economia de guerra”

Fechado na sua casa de Londres, em isolamento voluntário desde 13 de março, José Manuel Durão Barroso conversou com o Expresso por telefone e videochamada. O antigo primeiro-ministro português — agora chairman no Goldman Sachs —, avalia a crise a partir da sua experiência de 10 anos como presidente da Comissão Europeia: é a favor dos eurobonds, acha que tem de haver uma resposta coordenada da União Europeia à crise, mas considera que neste momento o que importa não é a dívida: é conter o vírus e responder à emergência humanitária.

Estava na primeira linha da crise financeira de 2008 como presidente da Comissão Europeia. Os líderes europeus aprenderam, ou devemos preparar-nos para uma crise pior?

Na minha opinião, esta crise do ponto de vista económico vai ser ainda pior do que a que começou em 2008. Mas há uma diferença fundamental: esta não é uma crise financeira como a de 2008, que depois se transmitiu à economia real.

