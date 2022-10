Covid-19. Rui Moreira pede check-points para o Porto ao MAI

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, escreveu uma carta ao ministro da Administração Interna na qual combina elogios à "ação inexcedível" das forças de segurança interna na cidade, mas alerta para dias "particularmente críticos pela chegada do fim-de-semana, pelo estado do tempo apetecível ao lazer e pela proximidade da Páscoa” e, como tal, deverão merecer, da parte do Estado, “medidas mais duras quanto à circulação e, sobretudo, entrada de cidadãos (nomeadamente emigrantes) no país”.

Na carta enviada ao ministro Eduardo Cabrita, Rui Moreira destaca a atuação dos profissionais da PSP e o seu “notável trabalho de presença na via pública, que tem sido determinante para garantir não apenas o controlo e restrição da mobilidade dos cidadãos mas também a sua segurança”, assim como "a perfeita articulação entre a Polícia Municipal e a PSP", numa clara demonstração de “capacidade de intervenção e competência na atuação”.

No entanto, deixa um alerta. "Antevêem-se grandes desafios no combate à pandemia nos próximos dias e, atento ao facto de o Porto ter dois parques urbanos e frente de mar que atraem cidadãos dos concelhos limítrofes, Rui Moreira insta o Ministro da Administração Interna a “criar um mais apertado cerco à cidade”, através da criação de ‘check-points’ neste período.

Acredita que poderão ser decisivos uma vez, que “fechar a cidade a estes movimentos pendulares típicos de fim-de-semana e feriados seria determinante para conter a transmissão descontrolada da doença”. E apela a um maior rigor no controlo fronteiriço, considerando quer o fluxo de cidadãos emigrantes quer de espanhóis “que tendo uma situação epidemiológica pior neste momento e habituados que estão, no Norte do país, a passar a fronteira para Portugal nesta altura do ano, poderão sentir-se tentados a fazê-lo”.