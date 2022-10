Covid-19. Metade das empresas vai fechar primeiro trimestre com quebras até 40%  

Sob o impacto do coronavírus, a maioria das empresas admite ter quebras até 40% nas encomendas e no volume de negócios no primeiro trimestre do ano, comparativamente ao mesmo período de 2019, mostra o segundo inquérito da AEP - Associação Empresarial de Portugal sobre o contagio do vírus às suas associadas.

“A quebra é transversal aos três principais sectores de atividade: agricultura, indústria e serviços”, mas por escalão a descida “é mais significativa no segmento das microempresas, com mais de um terço a apontar reduções acima dos 40%”, diz a AEP no relatório ao Impacto do Coronavírus na atividade empresarial .

Questionadas sobre a evolução da sua atividade nos primeiros três meses do ano “face aos desenvolvimentos mais recentes”, 47% das empresas refere quebras até 40% no volume de encomendas e 14% admite ter já descidas superiores a esse valor. Há, no entanto, 5% a antecipar o aumento da carteira de encomendas face a período homólogo, enquanto 1/3 “mantem”.

O quadro agrava-se um pouco quando está em causa o volume de negócios: 53% fala em descidas até 40%, 11% admite passar esta percentagem e, mais uma vez, 5% cresce e 1/3 “mantém”.

Quanto está em causa o emprego, 76% diz manter os postos de trabalho, mas 13 em cada 100 registam reduções até 20%. E se 5% aumenta o número de trabalhadores, outras tantas tiveram reduções superiores a 40%.

Há preocupação com Investimento e tesouraria

Outro foco do inquérito são os problemas enfrentados no dia a dia e as respostas mostram que o investimento e os problemas de tesouraria estão no topo das preocupações dos empresários, com mais de 58% a apontar estes indicadores como relevantes ou muito relevantes), enquanto a flexibilidade laboral é “relevante ou muito relevante para 56%”.

Metade refere, ainda, as questões fiscais como um problema relevante ou muito relevante para a sua atividade e 2/3 também estão preocupados com o cancelamento de eventos nacionais e internacionais.

“Mais de 3/4 das empresas (76%) , considera importantes ou muito importantes as medidas anunciadas pelo Governo” para mitigar problemas ao nível de tesouraria, emprego e segurança social, sublinha, ainda a AEP na conclusão do seu segundo inquérito, a par de uma nota sobre um possível agravamento do quadro aqui retratado, uma vez que as respostas foram recolhidas até à passada terça-feira e “desde então a situação das empresas poderá ter-se agravado de forma considerável”.

No final de fevereiro, no primeiro estudo sobre o impacto do Coronavírus na atividade empresarial, a AEP indicava que "um quinto das empresas menciona um impacto negativo significativo ou muito significativo", com o quadro a agravar-se em relação às perspetivas futuras, uma vez que os empresários estavam já "muito apreensivos" e cerca de 50% admitia sofrer um impacto negativo, de forma significativa ou muito significativa, na sua atividade.