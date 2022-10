Covid-19. Estado perde €90 milhões por mês com queda na venda de combustíveis

A queda abrupta na venda de combustíveis rodoviários em Portugal decorrente da pandemia de Covid-19 vai ter um impacto considerável na receita fiscal. Segundo uma projeção que a Deloitte fez para o Expresso, cada mês com o atual nível de consumo irá retirar aos cofres do Estado perto de 90 milhões de euros, entre ISP (Imposto sobre produtos petrolíferos) e IVA.

Na última semana vários operadores do sector admitiram ao Expresso que as vendas de combustíveis estão 50% abaixo do que se verificava há um ano, com quedas médias de 40% no gasóleo e de 60% na gasolina.

Segundo a Deloitte, considerando essa queda, bem como os valores de consumo de gasolina e gasóleo de março do ano passado e os preços médios de venda ao público publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, o Estado estará a perder, por cada 30 dias com o atual nível de consumo, 89,6 milhões de euros de receita fiscal, dos quais 63,74 milhões em ISP e 25,86 milhões em IVA.

Agregando os dois tipos de impostos, são 31,8 milhões de euros perdidos com a queda das vendas de gasolina e 57,8 milhões a menos no gasóleo.

Pela projeção da Deloitte, a perda de receita fiscal poderá chegar aos 105 milhões de euros mensais em agosto (caso a crise se prolongue até ao verão), um período em que o consumo é tradicionalmente maior por via das deslocações de férias dos portugueses.

Globalmente, o Estado arrecadou em 2019 mais de 3,1 mil milhões de euros em ISP (uma média mensal de 263 milhões de euros), segundo a os dados oficiais da execução orçamental. Mas daquele montante uma parte respeita a cobranças de ISP noutros consumos de combustíveis que não os rodoviários (como a gasolina e gasóleo).

Galp e BP assinalam reduções expressivas

Fonte oficial da Galp Energia explicou ao Expresso que "o consumo de combustíveis registou um ligeiro pico na semana passada, atribuível ao abastecimento preventivo dos seus carros por muitos clientes", mas que "esta semana, com o decreto do Estado de Emergência e a permanência das pessoas nas suas residências, assistimos a reduções muito expressivas nos consumos".

A empresa não revela a magnitude da queda das vendas, mas admite que "a atividade da Galp está a ser impactada de forma proporcional ao abrandamento da atividade do país".

O presidente executivo da BP Portugal, Pedro Oliveira, admite que as quedas de vendas rondarão os 50% em termos homólogos, mas garante que a empresa está a fazer um "exercício de pragmatismo" para apoiar os postos BP operados por terceiros para que se possam manter abertos, mesmo operando com prejuízo.

Segundo Pedro Oliveira, a BP irá trabalhar em soluções para não potenciar a recessão e permitir o mais possível que os postos de combustível se mantenham abertos até que o consumo normalize.

Mas o gestor nota também que essa estratégia "não pode excluir os concessionários (que exploram os postos) de qualquer outro apoio do Estado", como as linhas de crédito que possam ser disponibilizadas a empresas ou outras iniciativas para dar liquidez ao tecido empresarial em dificuldades.