Covid-19. Creches e primárias, interior e saudáveis: o plano para o (lento) regresso à normalidade

Sobram as dúvidas e há poucas respostas definitivas. Foi com essa sensação com que saíram muitos dos intervenientes da cimeira que juntou Marcelo, Costa, Ferro Rodrigues, líderes partidários, representantes sindicais e de empresários, técnicos da DGS e do Instituto Ricardo Jorge: não há um caminho claro para regressar à normalidade, nem tão pouco um calendário rigoroso. Os avisos desta semana da OMS (de olhos postos em Donald Trump e em Jair Bolsonaro, decididos a retirar as restrições já na Páscoa) foram claros: “A última coisa de que qualquer país precisa agora é de reabrir escolas e negócios e ser forçado a fechá-los novamente por causa de um ressurgimento do vírus.” Não há uma segunda oportunidade para fazer as coisas bem, e o Governo sabe-o.

“Não houve compromissos e eles assumiram que a margem de erro, neste momento, é ainda muito grande. Tudo será avaliado sempre que se colocar a necessidade de revalidar ou não o estado de emergência”, nota ao Expresso um dos participantes do encontro. O primeiro-ministro foi “hábil” na forma como conduziu a reunião, comenta outra fonte. Falou pouco e preferiu dar a palavra aos especialistas, despolitizando a discussão. “Tentou vincar que as medidas que está a tomar estão sempre dependentes da avaliação dos especialistas, o que retira algum espaço político para questionar, e ‘obrigou-nos’ a partilhar a decisão...”, nota o mesmo participante.

