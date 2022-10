A pandemia abriu nova batalha Norte-Sul e o Eurogrupo que resolva

Os ministros das Finanças da zona euro têm agora duas semanas para fazer o que os líderes não conseguiram e desenhar uma resposta europeia forte para a crise. No papel final da reunião dos 27 chefes de Estado e de Governo ficou uma promessa assinada por todos: “Faremos tudo o que for necessário para proteger os nossos cidadãos e superar a crise.” Mas a diferença de velocidade e de ambição na execução do compromisso alimenta críticas à incapacidade de apontarem já o caminho.

O primeiro-ministro holandês recusa ir mais rápido do que “passo a passo”. Argumenta que a crise pode demorar vários meses e que, por isso, “não é sensato” gastar já todas as armas.

