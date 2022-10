Uma ode ao motorista desconhecido. A crónica de um jornalista do Expresso que se tornou passageiro único no autocarro

Ele é um herói. Como muitos de vós e nós que continuamos a ter que sair todos os dias de casa para o trabalho. Profissionais de saúde, da distribuição e das mercearia, forças de segurança, homens do lixo, gasolineiros, empregados dos bancos, dos correios, entre muitos outros. São aqueles que estão na frente de combate e não podem falhar arriscando-se a serem infectados com o novo coronavírus. E, na pior das hipóteses, morrer.

Ele nunca falha a hora de me apanhar para o jornal. Com uma pontualidade rara para um português e para o infernal trânsito na cidade, que agora está limpo de carros. Nem tudo é mau, nestes tempos de "guerra", e a natureza agradece. Há quem tenha até comentado que se respira melhor nas ruas, que as folhas das árvores estão mais verdes e que há até mais borboletas e pássaros nos céus.

Há uma semana que tenho um motorista privado. Não conduzo, não tenho carta — já estive para a tirar várias vezes, mas a inércia tem-me feito desistir de tal feito. Não sou de grandes luxos, não sou de exibicionismos ou extravagâncias, até porque a minha conta bancária não mo permite. Mas, no entanto, há uma semana que tenho um motorista privado. Ele está sempre de máscara. Logo, se ele não for sempre ele, mas for o outro e o outro, mais o outro. Nunca saberei. Porque as máscaras e as luvas, essas, são sempre iguais. E o heroísmo é sempre o mesmo. De resto, "eu [também] não sou eu nem sou o outro", como escreveu Mário de Sá Carneiro, nestes tempos de tanta mudança e adaptação.

Esta manhã voltei a ser levado por ele, e em exclusivo como habitual, para a redacção do Expresso e da SIC, onde me junto a tantos outros colegas que se revezam entre a redação e o teletrabalho. Entrei a bordo na extensa viatura, pela porta de trás, e além de um ‘bom dia’, não precisei de lhe dizer mais nada. Ele sabe de cor o percurso e eu gosto de estar em silêncio nas primeiras horas da manhã. Passei a viagem entretido a ouvir REM nos meus auscultadores onde não faltou o clássico “It's the End of the World as We Know it." E se este não é o fim do mundo é, certamente, o fim do mundo como o conhecíamos até aqui. [Sobre isso leiam este sábado o extenso artigo que sai no 1.º caderno, do Expresso, sobre o que vai mudar no mundo depois desta pandemia.]

Chegado ao local, saí e agradeci a este herói, o condutor da Vimeca que todos os dias me leva a mim e a mais ninguém. Porque toda a multidão de gente que me costuma fazer companhia naquele autocarro está em casa. Assim, agradeço aqui publicamente não só ao(s) motorista(s) que se têm feito à estrada, mas a todos os passageiros habituais que responsavelmente têm ficado em casa. Obrigado! Sois todos heróis.