Trump invoca Lei de Proteção para obrigar a General Motors a produzir ventiladores

Donald Trump invocou nesta sexta-feira a Lei de Produção de Defesa para exigir que a fabricante de automóveis General Motors (GM) produza rapidamente ventiladores, para reforço dos hospitais dada a crise do novo coronavírus.

A medida surge depois de uma acesa série de tweets e intervenções em que o Presidente dos EUA pressionou a GM e a Ford para começarem de imediato a produzir aquele equipamento. "A GM deve abrir imediatamente a sua fábrica estupidamente fechada em Lordstown, Ohio, ou outra fábrica e começar a produzir ventiladores, agora!!!", escreveu Trump no Twitter.

Logo após o apelo presidencial, a GM e a empresa Ventec Life Systems, fabricante de dispositivos médicos, anunciaram um acordo para produzir ventiladores na fábrica da General Motors em Kokomo, no Estado de Indiana.

Contudo, o Presidente dos EUA não se mostrou muito confiante no comportamento da GM, criticando o fabricante automóvel de fazer promessas que não cumpre. "Como de costume com essa General Motors, as coisas parecem nunca dar certo", escreveu Trump no Twitter, referindo-se ao facto de a GM ter prometido anteriormente 40.000 ventiladores e ter dito posteriormente que apenas produzirá 6.000 até final de abril, além de estar a pedir preços muito elevados pela sua produção.

Refutando as críticas do Presidente, a GM disse que não espera qualquer lucro com a venda dos ventiladores, explicando que apenas pedirá o reembolso do custo de produção.

A Ford também já afirmou que começou a fabricar equipamento de proteção para o pessoal médico de hospitais, prometendo entregar dezenas de milhares de máscaras protetoras, para além de ventiladores, muito em breve.

A Lei de Produção de Defesa concede ao Presidente poderes para colocar a produção industrial ao serviço do fabrico de bens e materiais essenciais numa situação de crise de segurança nacional.