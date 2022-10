Olá, sou o Hélder: tive covid-19, já me deram alta e quero contar o que me aconteceu

No dia 8 de março lá me levanto a custo no pequeno estúdio que habito em Madrid, onde trabalho. Dez minutos depois recebo uma chamada da minha irmã: “Hélder, estou a telefonar-te com más notícias. O papá teve um AVC há pouco e foi hospitalizado”. Em meia hora faço as malas. No dia seguinte visito-o no hospital.

Não recordo o que se passou nos dois dias seguintes. Sei que não dormi na noite de quarta para quinta-feira. Levanto-me para ir a uma consulta de rotina. Sinto-me estranho — afinal não dormira. Vou à consulta e à farmácia. Pergunto como estão a lidar com a situação. Horas mais tarde sinto-me com febre. Tento pôr-me em contacto com a linha SNS24. Ao fim de duas horas, desisto. Sou aconselhado informalmente a deslocar-me a um hospital de Lisboa na manhã seguinte.

Pelas 7h30 lá estou. Algum tempo depois entra uma médica com o pequeno-almoço e os testes. Sinto-me bem tratado. Sou levado para uma sala onde se encontram outras pessoas que aguardam a confirmação dos seus resultados. Passam-se horas. Vem o almoço, o lanche, o jantar. Sucedem-se as promessas do laboratório de os resultados chegarem às 17h, às 21h, às 00h30. Pelas 04h sou acordado por uma enfermeira. Tenho de acompanhá-la, diz-me de forma discreta. Pelas 6h30 de sábado sou informado de que testara positivo.

Preocupo-me em avisar quem eu mais contactara em Espanha e em Portugal. Ligo para casa e aviso que estou positivo. Horas mais tarde haveríamos de saber que também essa era a situação da minha mãe. Já em casa, sou contactado pela Saúde 24 (se não estou erro) e pela unidade de hospitalização domiciliária (UHD), que me pergunta sobre uma série de sintomas. Nos dias seguintes a minha mãe e eu organizamos os nossos dias (a minha irmã e sobrinho, negativos, mudaram-se para um pequeno apartamento nos arredores de Lisboa). Esforçámo-nos por comer. Sem esquecer os profissionais da UHD, somos contactados por familiares e amigos, que oferecem a sua ajuda.

Apesar do apoio, a febre não me larga e a tosse, seca, vai-se agravando. Sinto-me cada vez mais cansado. No dia 19, creio, sinto-me quente, muito quente: 39,7ºC. Contacto a UHD, que aciona o INEM. Chego ao hospital pelas 02h. A máscara cirúrgica que me fora dada na ambulância seca-me a garganta, aumenta-me a sede.

Ao fim do que pareceu uma eternidade, sou testado. Nas horas seguintes dormito. Passado algum tempo sou informado por telefone de que vou ter alta e de que, por não estar sinalizado com problemas económicos, terei de encontrar um meio de voltar a casa. Após diversos contactos por parte da minha irmã, acabo por receber um novo telefonema do médico, indicando que estavam a tentar providenciar-me transporte para casa. Agradeço.

Pelas 16h chega uma ambulância. Sou acordado abruptamente e demoro algum tempo a perceber o que devo fazer. Levanto-me, calço-me e procuro as minhas coisas, enquanto vou tossindo e transpirando. Ofegante, entro na ambulância. Pelas 17h chego a casa e deito-me.

Hoje de manhã, 25 de março, a UHD deu-me alta (o que não significa estar curado). A situação dos meus pais vai melhorando (obrigado, SNS).

Sinto-me bastante menos preocupado com a minha situação pessoal e familiar. Penso agora nas pessoas menos privilegiadas do que eu, sem a possibilidade de se isolarem. Penso também no que estará para vir em termos económicos, sociais e políticos. E inquieto-me. O que fazer? Viver. Um dia de cada vez.