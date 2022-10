O Dia do Mundial do Teatro comemora-se na Internet

Quase todos os teatros e instituições teatrais abrem esta sexta-feira as portas online para assinalar o Dia Mundial do Teatro. Do D. Maria II ao São João, de norte a sul do país. A ideia é não deixar em claro uma celebração que já fez história e frisar que o teatro faz parte da vida de todos.

As instituições nacionais são as que maior programação apresentam. O Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) apresenta via Instagram, a partir das 14 horas, a "Maratona do Clube dos Poetas Vivos". Numa organização do teatro com a Casa Fernando Pessoa, 38 personalidades, sob a direção de Teresa Coutinho, vão dizer poesia. Entre eles, a atriz Carla Bolito, a escritora Joana Bértholo ou a cantora Sara Tavares.

Mais tarde, às 17 horas, o podcast TEATRA, da jornalista Mariana Oliveira, ganha nova dimensão. Vai ocupar a conta de Instagram do Nacional para uma conversa em direto com gente do teatro. Na calha estão nomes como Tiago Rodrigues, diretor do TNDMII, o ator Albano Jerónimo, os músicos Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo ou os dramaturgos Inês Barahona e Miguel Fragata.

Mais tarde, à noite, a partir das 21h, é tempo para ver "Sopro" na Sala Online, uma das peças de maior sucesso que passou pelo TNDMII, uma criação de Tiago Rodrigues com Isabel Abreu e Cristina Vidal, estreada em 2017 no Festival d'Avignon e vencedora do Globo de Ouro de Melhor Espetáculo, em 2018.

Já no Porto, o Teatro Nacional de São João propõe uma visita guiada ao edifício. A partir das 18 horas, poderá ligar-se ao site do teatro ou às redes sociais (Facebook e Instagram) para fazer parte dos visitantes. Como guia vai ter Luís Soares Carneiro, João Reis, Emília Silvestre ou António Durães. Depois de jantar, às 22h, o teatro disponibiliza a peça "Castro", de António Ferreira, a história lendária da paixão de Pedro e Inês.

Voltando a Lisboa, o Teatro Aberto vai assinalar o dia com a peça “A Verdade” de Florian Zeller. A peça será emitida às 21h, através do site do teatro e conta com a participação de Joana Brandão, Miguel Guilherme, Patrícia André e Paulo Pires.

"100% Lisboa", um espetáculo da companhia Rimini Protokoll, estará online às 21h, através das redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, numa iniciativa da Culturgest.

Também o Teatro Experimental de Cascais irá disponibilizar a partir de sexta-feira um conjunto de gravações de peças suas, como o "Auto da Índia", de Gil Vicente, com encenação de Carlos Avilez e cenografia e figurinos de Júlio Resende. O primeiro vídeo ficará disponível AQUI entre as 21h30 e as 23h.

O Teatro de Almada exibe um clássico, "O Mandarim", de Eça de Queiróz. Basta ligar-se ao site, a partir das 21h. A peça ficará disponível durante uma semana.

Mas há mais. Fique atento às plataformas online das várias companhias de teatro e descubra novos palcos.