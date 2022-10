Governo proíbe viagens rodoviárias na Páscoa

Ficar em casa, pediu o Governo. E isso implica também fazê-lo durante o período da Páscoa. Para assegurar que os portugueses cumprem, esta sexta-feira o Executivo deu ordens às forças de segurança para reforçarem a “fiscalização rodoviária durante o fim de semana e ao longo do período da Páscoa”, sobretudo no que diz respeito às viagens em direção à região do Algarve.

Num comunicado emitido pelo Ministério da Administração Interna, a tutela liderada por Eduardo Cabrita recorda que devido ao estado de emergência “apenas serão autorizados a deslocar-se os cidadãos que o façam ao abrigo das exceções previstas no Dever Geral de Recolhimento”. Ou seja, só podem sair de casa quem não esteja doente e não tenha sintomas da covid-19, quem vá ao supermercado, à farmácia ou trabalhar, passear o cão ou fazer exercício físico - recorde AQUI tudo o que precisa de saber sobre saídas à rua.

“Esta foi uma das conclusões da terceira reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência”, pode ler-se na nota enviada às redações. “Uma vez que põem em causa a saúde dos próprios e a saúde dos portugueses, não serão toleradas as chamadas deslocações de fim de semana.” “Nesse sentido, o Ministro da Administração Interna apela a todos os portugueses para permaneçam em casa, limitando as viagens ao estritamente necessário.”

Em Portugal registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (aumentou 26,7%), e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço mais recente feito pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos em relação a quinta-feira (aumentou 20,4%). Há 43 recuperados.