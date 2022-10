É como parar uma ambulância na estrada: a covid-19 acabou com o resgate de migrantes no Mediterrâneo

“Não há ninguém no mar. As autoridades oficiais nem sempre aceitam ir resgatar as pessoas e sem os navios das organizações não-governamentais no mar é impossível saber o que acontece a quem nos liga.” O desabafo é de Ina Fisher, voluntária do braço alemão da Alarm Phone, uma organização que recebe chamadas de barcos de migrantes que precisam de ajuda. “É impossível saber o que acontece a quem nos liga”, diz de novo e há de repetir ao longo da chamada com o Expresso.

A propagação do vírus assentou com um feitiço sobre todas as atividades humanitárias mas o mar continua a ser um caminho para quem quer fugir de África e através da Líbia e da Tunísia chega às praias de Itália e para aqueles que, retidos na Turquia, fugiram ao longo dos últimos dez anos das guerras do Médio Oriente. A todos a Alarm Phone atende - a poucos consegue ajudar nesta altura em que todos os telefonemas parecem resultar num silêncio tão pesado como aquele se sente quando se passa uma noite no meio do Mediterrâneo.

Os portos estão fechados aos barcos das ONG que costumavam patrulhar os mares e nos últimos dias até nem têm chegado muitas chamadas. “A última que recebemos foi a 14 de março, 110 pessoas num barco pequeno, de borracha, estava a perder ar aos poucos, ninguém tinha coletes salva-vidas”, conta a voluntária de 49 anos. Mas não o medo da covid-19 que está a dissuadir as pessoas, “é apenas o mau tempo que se tem verificado nestas últimas duas semanas”.

Com as condições de higiene e saúde nos campos de detenção da Líbia, “é bastante provável que as pessoas ainda queiram mais sair de lá”. Dependendo do traficante com quem “assinaram contrato”, os migrantes podem mesmo ser obrigados a partir na noite para a qual compraram bilhete - e por isso é pouco provável que a covid-19 impeça totalmente as partidas dos que já pagaram a passagem sabe-se lá com quantas horas de trabalho escravo nos braços.

Estes migrantes com quem Fisher falou a meio de março esperaram 18 horas por assistência. “Uma noite e mais um pedaço do outro dia e toda a noite os ouvimos desesperados. Nós temos turnos, revezamo-nos, temos uma escala para atender os telefonemas e as pessoas que pegaram de manhã continuavam a ouvir as pessoas desse mesmo barco, só que todos muito mais em pânico.” A Alarm Phone ligou para as autoridades maltesas já que o barco estava dentro da chamada Zona de Salvamento (SAR) de Malta, a área dentro da qual um Estado tem de proceder ao salvamento de embarcações em perigo.

“Durante oito horas enviámos as coordenadas do barco oito vezes. Pela altura em que nos ligaram já estavam na água há 30 horas”, diz Fisher. Segundo o relatório que a Alarm Phone emite de todos os telefonemas, as autoridades maltesas deram ordens a um cargueiro que estava perto, o Guneshli, para se deslocar até perto do barco dos migrantes, coisa que a embarcação fez. Mais tarde, os radares mostram o cargueiro a afastar-se. As autoridades maltesas regressaram depois para resgatar as pessoas mas Fisher adverte contra esta demora. “As pessoas estão ali mais de 24 horas a ver o barco a afundar-se aos poucos, o pânico é gigantesco até porque elas sabem que será a Guarda Costeira Líbia a vir buscá-las se a UE não ajudar. Esses respondem sempre e raramente se atrasam.”

Quando a covid-19 chegou a Itália, onde continua a matar centenas de pessoas todos os dias, o Ocean Viking, o navio de resgate sob a tutela dos Médicos Sem Fronteiras e da SOS Mediterrannee, foi colocado em quarentena, tal como as 276 pessoas que a tribulação ainda conseguiu desembarcar no porto de Pozzallo, na Sicília. Desde esse dia, 23 de fevereiro, que Itália baniu a entrada de navios de salvamento nos seus portos. Fisher recebeu esse comunicado das autoridades e agora espera que chegue o de Malta, enquanto na verdade espera que não chegue.

Nem sequer saber onde um barco se afundou

Durante duas semanas, também a tripulação do Ocean Viking foi obrigada a permanecer no barco e agora que a quarentena acabou o navio seguiu para Marselha, de onde Ilina Angelova, um dos membros da tripulação, falou ao Expresso. “As pessoas continuam a atravessar em barcos que não estão minimamente preparados para a travessia e, segundo as contas da Organização Internacional para as Migrações, neste mês em que estivemos parados mais de 1100 pessoas tentaram fugir e quase mil foram devolvidas à Líbia.” Angelova menciona também que o que a tripulação nestes barcos de salvamento não chega a presenciar é pelo menos tão assustador como a visão dos migrantes em si, a pedir ajuda: “Um oficial líbio disse à ‘Der Spiegel’ que metade dos barcos que partem da Líbia afundam sem que ninguém contabilize, ou sequer saiba onde essas pessoas se afundaram”.

O diretor da missão dos Médicos Sem Fronteiras no Mediterrâneo e Líbia, Michael Fark, disse em comunicado que parar os navios de resgate é “como parar uma ambulância no meio de uma emergência”. Além disso, é claro neste momento que “as medidas de quarentena são apenas destinadas aos navios de resgate e não a todos os que chegam, o que é uma medida discriminatória”. Segundo Fark, “as medidas de contenção são legítimas mas não deveriam impedir o resgate de serem humanos”.

Além do Ocean Viking, também o Sea Watch-3 e o navio da ONG espanhola Proactiva Open Arms, o Open Arms, estão em terra. O Sea Watch-3 foi o último a parar, em Messina, Sicília, a 27 de fevereiro. Há um mês que não há salvamentos no mar. “Estamos a tentar entender como regressar ao mar porque com ou sem coronavírus é lá que somos precisos”, disse, por seu lado, Veronica Alfonsi, tripulante e porta-voz do Open Arms.

As pessoas continuam a chegar e no fim de semana em que Fisher atendeu aquela chamada a Alarm Phone recebeu outra que acabou por resultar no regresso dos migrantes à Líbia. “Eram 49 pessoas e estiveram mesmo muito tempo à espera de resposta por parte de Malta.”

As pessoas no barco gritavam: ‘Não nos levem de volta à Líbia! Por favor não liguem para a Líbia’ mas nós temos de ligar quando as pessoas se estão mesmo a afogar e eles próprios acabam por pedir que alguém, qualquer país, os vá buscar”, conta Ina Fisher. No mesmo dia 14 de março essas pessoas voltaram à Líbia. A Organização Internacional das Migrações emitiu um comunicado em que refere que só nesse fim de semana 400 pessoas (301 no sábado, dia 14, e 105 no domingo) foram devolvidas a um território que a lei internacional não considera seguro. Por outras palavras: é ilegal devolver alguém à Líbia.

O perigo de continuar a resgatar

Numa resposta ao Expresso, os Médicos Sem Fronteiras garantem que não estão impedidos de navegar, tendo já cumprindo a quarentena recomendada. Nenhum dos membros da tripulação testou positivo para coronavírus e as dificuldades acrescidas que podem enfrentar ao tentar entrar num porto “não são muito diferentes das que já enfrentamos”, diz Hannah Bowman, diretora de comunicação.

A reação das autoridades em tempos de pandemia é, porém, muito difícil de antecipar e a pressão política para que as fronteiras continuem fechadas é maior agora do que em qualquer ponto da história populista recente da União Europeia. As multas podem afundar projetos inteiros para sempre, os processos judiciais soterrar as ONG em anos de lutas em tribunais. “É um problema enorme para as ONG se por acaso encontram o vírus num barco, em algum dos migrantes resgatados, por exemplo, e têm de ficar na água semanas e semanas, imaginas o caos que isso seria para a tripulação, para os migrantes? Sem ajuda médica, sem desembarcar? Eu entendo que eles parem”, diz ainda Fisher.

Também Claudia Vitali, membro da Mediterranean Hope, uma organização de ajuda legal aos migrantes que chegam a à ilha italiana de Lampedusa, tão no sul que é já mais perto de África, vê a população em estado de paralisia e entende. O custo de quebrar a total quarentena imposta a todos os cidadãos italianos “pode deitar uma ONG abaixo por longos, muito longos períodos de tempo”. Nem sempre vale a pena, é preciso avaliar. “Estamos legalmente impedidos de receber pessoas, temos de trabalhar de casa, estamos a monitorizar o que podemos e estamos muito preocupados com a contaminação nos campos de detenção da Líbia mas há imensos riscos em manter operações no mar: não haver nenhum porto que os receba ou mesmo ver o navio confiscado.”

Lampedusa recebeu 26 migrantes há exatamente duas semanas, mesmo quando o pânico se instalou de norte a sul do país. Estão a acabar a quarentena no ponto de recepção de emergência e nenhum está doente mas a população assomou-se ao porto da pequena ilha para protestar contra a entrada destas pessoas quando todo o mundo tem as fronteiras fechadas.

Claudia envia-nos dezenas de links de Facebook para lermos as respostas à publicação que presidente da Câmara, Toto Martello, escreveu no dia em que essas pessoas chegaram. “Os nosso filhos fechados em casa e os nossos portos abertos”, “temos de nos fechar e não trabalhar mas a eles deixamos entrar”, “de certeza vão furar a quarentena no centro de emergência e os nossos esforços não vão valer de nada”. Há dezenas de comentários assim - como também há vários a apelar para a humanidade dos cidadãos e a relembrar que os locais de origem dos migrantes ainda não são sítios “vermelhos”.