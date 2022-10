Covid-19. Sindicato dos Jornalistas alerta para obstáculos na cobertura noticiosa

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) alertou para a existência de obstáculos e pressões no exercício da cobertura noticiosa do surto de Covid-19.

“O Sindicato dos Jornalistas tem recebido, nos últimos dias, várias denúncias de jornalistas de todo o país, que estão a ser impedidos de fazer o seu trabalho, por falta de colaboração das entidades oficiais”, refere o SJ num comunicado divulgado esta quinta-feira.



Ao Expresso, o sindicato liderado por Sofia Branco diz que “tem tentado esclarecer os associados sobre os seus direitos e deveres neste contexto de pandemia”. E explica que, para esse efeito, foi criada uma página no seu site onde vai sendo publicado “tudo o que possa contribuir para uma melhor informação” e um endereço de correio eletrónico específico para receber informações e denúncias (SJCovid19@gmail.com).



No comunicado divulgado na quinta-feira, o sindicato sublinha que “com a ativação dos planos municipais de emergência e de proteção civil, muitos presidentes de câmara assumiram o comando das operações, numa lógica de vedar a informação, ou, nalguns casos, de escolher os jornalistas a quem facultam dados, numa violação clara da lei e do direito à informação”.



“A 'lei da rolha' a que muitos jornalistas (da imprensa regional e correspondentes da imprensa nacional) foram votados nos últimos dias conheceu episódios diversos a norte (em Fafe), a sul (Faro) e no oeste, com as entidades de saúde pública a colocarem uma espécie de garrote na divulgação da informação, centralizada na Direção-Geral da Saúde”, realça. “Vários jornalistas reportaram dificuldades em confirmar dados juntos dos serviços de saúde pública. Alguns chegaram a ser remetidos para as conferências da DGS, já que tinham assim tanto interesse.”

Media devem existir "para mostrar o retrato do país"

O sindicato refere também que outra dificuldade apontada por vários jornalistas em diversos pontos do país: “as reuniões de câmara, que, até aqui, eram abertas, vão ser feitas por videoconferência, mas sem que os jornalistas tenham acesso”.

“Os jornais, as rádios e as televisões regionais não podem ser meras caixas de ressonância dos órgãos locais”, aponta o SJ. “Em tempo de crise como o que atravessamos, é imperioso que os media existam para mostrar o retrato do país, e isso só se consegue com jornalismo”.

O sindicato defende assim que deve haver conferências de imprensa e não apenas meras declarações por parte das entidades públicas, assim como a garantia de igualdade de tratamento para todos os órgãos de comunicação social. E recomenda ainda o teletrabalho e a garantia de material de proteção para os jornalistas.

Alertou ainda os jornalistas para potenciais “justificações jurídicas” de despedimentos sem fundamento, pedindo que sejam denunciadas violações dos seus direitos laborais – nomeadamente “situações que ponham em causa a manutenção dos postos de trabalho e que não cumpram com os requisitos de segurança no desempenho de funções”.

Face aos impactos que a pandemia está já a ter – e terá no futuro – no sector da comunicação social, foi feito também um “apelo ao Governo para que aprove, o quanto antes, um pacote de apoios à comunicação social, sob pena de o sector colapsar”, com o sindicato a mostrar apreensão quanto à situação profissional dos jornalistas.

Também esta semana, a Plataforma de Media Privados – que junta os grupos Cofina, Global Media, Impresa, Media Capital, Público e Renascença – enviou uma carta ao Executivo de António Costa com um conjunto de medidas para mitigar o impacto negativo do coronavírus no sector, que podem colocar em causa “a sua própria sobrevivência”.

Entre elas, estão propostas como flexibilização dos regimes de manutenção dos postos de trabalho e lay-off para todo o sector, IVA a taxa zero para assinaturas digitais, além de serviços de distribuição das publicações em papel, e a eliminação das taxas aplicadas ao sector.