Covid-19. Indústria química entre um pico de procura e o encerramento de alguns mercados

O sector da Química, Petroquímica e Refinação admite problemas na manutenção da atividade produtiva. Estas empresas que dizem produzir "bens vitais", entre matérias-primas e produtos intermédios, para praticamente todas as cadeias de valor da indústria e para áreas críticas no combate à covid-19, como gases medicinais, gases dispositivos médicos e produtos de desinfeção.

No âmbito do inquérito realizado pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal, a fileira, dependente de matérias-primas importadas para laborar, habituada a exportar grande parte da sua produção, sujeita a "um enorme número de obrigações (nomeadamente de reporte ambiental)" antecipa um impacto muito forte no abastecimento e na procura devido à pandemia.

Nas respostas dadas à CIP sobre o estado sector, a indústria química salienta que "algumas das suas unidades de produção trabalham em formato de laboração contínua, com implicações muito graves (segurança incluída, de um shut down".

Sobre os problemas atuais, o sector refere o encerramento de alguns mercados de exportação, o que implica perdas financeiras, mas também de mercados fornecedores, com impacto na capacidade produtiva das suas empresas. E fala de "um pico exponencial de procura sobre algumas empresas em resultado da crise, em especial no casos de gases medicinais e gases dispositivos médicos).

Com a disrupção das cadeias de valor, as empresas antecipam dificuldades no cash flow e perdas financeiras, assim como impactos na capacidade e mesmo na continuidade da produção.

E justifica o cenário referindo questões logísticas, desde as restrições à circulação de pessoas e bens ao congestionamento nas fronteiras ou "à forte escassez de camionistas para a realização de transporte de matérias periogosas". "Falta pessoal em áreas chave", mesmo depois da reconversão de funções de retaguarda para funções consideradas vitais, e há dificuldades na formação de turnos" o que pode, mais uma vez, obrigar a encerrar produções.

"Um dos primeiros desafios a evitar é a contaminação na passagem de turnos, estando já a ser tomadas medidas por parte das empresas para o evitar", diz o relatório da CIP que junta as respostas das associadas ao seu inquérito sobre o impacto da covid-19 nas empresas.

A dificuldade em cumprir prazos de obrigações legais e regulamentares devido à falta de pessoal ou ao seu redirecionamento para a produção, encerramento de laboratórios e restrições à entrada de prestadores de serviços é outro dos problemas que a indústria química enfrenta atualmente