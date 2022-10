Covid-19. Há muitos “justiceiros de varanda” em Itália e Espanha. Como será o policiamento do outro em Portugal?

Os relatos chegam sobretudo de Itália e de Espanha, os países europeus com o maior número de casos de infetados e mortos relacionados com o coronavírus covid-19. Um grupo de idosos infetados foi recebido com pedras e explosivos numa transferência de um lar para outro na Andaluzia. Em Madrid, um pai saiu à rua com o filho de nove anos, autista e hiperativo, e no regresso foi recebido com insultos gritados a partir das janelas da vizinhança. Houve mesmo quem tivesse chamado a polícia. Os agentes verificaram que José Manuel tinha na sua posse documentos que lhe permitiam sair de casa, nomeadamente uma declaração do pediatra e uma outra atestando o diagnóstico do menor. “Insultaram-me e desejaram que morresse”, descreveu no Twitter. Seguiram-se outros relatos, incluindo de pessoal médico, que, após mais uma jornada extenuante na linha da frente do combate à pandemia, ouviu insultos e foi atingido por ovos arremessados das janelas.

Os episódios acima descritos foram notícia esta semana. Numa peça intitulada “Justiceiros de varanda em tempos de quarentena”, o jornal online “El Diario” detalhou como muitos espanhóis não perdoam as saídas à rua, mesmo desconhecendo os motivos e os direitos de quem quebra, ainda que por poucos minutos, as instruções de confinamento. Em Itália, as autoridades de Roma divulgaram esta quinta-feira indicações precisas para os cidadãos reportarem situações que julguem suspeitas.

“Há aglomerações de pessoas que acredita que contrastam com as regras da emergência médica? Pode reportá-las diretamente à autoridade competente pela vigilância, através do SUS (Sistema Único de Sinalização) ativo no portal institucional da Roma Capitale. É simples, siga as instruções”, lê-se num post publicado no Facebook.

Cidadãos como “polícias dos próprios vizinhos”

O sociólogo Nuno Dias, do DINÂMIA’CET-IUL – Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, confirma que “começam a desenhar-se algumas dinâmicas de identificação de um sujeito incumpridor como um possível foco de contágio e, portanto, alvo legítimo da vigilância e da violência dos cidadãos”. Estes casos merecem “preocupação e atenção por parte das autoridades”, que devem “esclarecer o mais possível quais os procedimentos e as necessidade que cada um de nós continua a ter para se deslocar a uma consulta médica, para a obtenção de mantimentos, entre outros”, sublinha ao Expresso.

O investigador deteta “uma transformação demasiado rápida dos cidadãos em polícias dos próprios vizinhos”, no sentido em que “a responsabilização pública dos sujeitos para se autoconfinarem é transferida para um domínio de controlo e vigilância do outro”. E depois há “uma dimensão do comportamento humano relativamente imprevisível”, muitas vezes incitado pela “disseminação de informações falsas” e por um “desconhecimento médico e científico”. Este fator torna “desejáveis uma harmonização e a criação de uma ideia de transparência da informação disponibilizada”, sugere.

Desculpa para “exercitar o espírito autoritário”

Sérgio Silva, licenciado em Sociologia, está há 18 dias em casa, tendo saído uma vez à rua para comprar coisas essenciais que já não tinha. Não se mostra surpreendido com “esta espécie de milícias para manter as ruas vazias ou com a linha telefónica para denunciar práticas alegadamente desaconselhadas ou proibidas”. “Não me surpreendem quaisquer reações de intolerância que tenham vindo a ser e ainda venham a ser registadas”, reforça. E explica: “Há quem queira romantizar as circunstâncias em que nos encontramos. Diz-se muito que estamos juntos nisto, que é uma batalha comum. Mas, ainda muito antes de termos qualquer caso registado de coronavírus, já vários comerciantes orientais tinham visto as suas lojas vandalizadas.”

“O racismo e a xenofobia têm uma presença forte em quase todo o lado. Mas, com o passar do tempo, percebe-se que a cadeia de contágio não passa muito pelos poucos orientais que aqui fazem vida, mas pelos nossos compatriotas, pelos nossos vizinhos, colegas de trabalho, amigos e até familiares”, prossegue. “É preciso fazer sacrifícios e há uma certa mentalidade geral e mesquinha de que os sacrifícios, ao contrário dos benefícios, têm de ser para todos. É por isso que os que estão em casa ficam indignados com aqueles que vão à rua”, afiança.

Confinado em casa, Sérgio Silva vai espreitando as redes sociais, onde “a palavra de ordem é, mais coisa menos coisa, com mais ou menos vernáculo, em português ou em versão mais internacional: ‘fica em casa’ – assim mesmo, no imperativo”. A atual pandemia é “uma excelente desculpa para dizer aos outros o que fazer e exercitar o espírito autoritário que está presente em todas as sociedades”, daí que ‘pequenos passeios’ pareçam ter-se tornado “uma questão polémica e fraturante no estado atual das coisas”.

“A ameaça, como sempre, vem do outro”

“Se já desconfiamos dos outros quando a ameaça é menor, ainda mais desconfiaremos num tempo em que a ameaça pode vir de qualquer um, velho ou novo, doente ou saudável, conhecido ou desconhecido, vizinho ou forasteiro, preto ou branco”, receia. Afinal, “não estamos juntos nisto”, lamenta ao Expresso. “A ameaça, como sempre, vem do outro. E, neste momento, a deriva autoritária leva-nos a considerar como outros os que não se comportam como achamos apropriado. Por isso, se houver, também aqui, um número de telefone com o objetivo de denunciar potenciais infratores, estou convencido de que terá muitas chamadas.”

O policiamento do outro terá tendência a acentuar-se com o aumento do número de casos de infetados e mortos em Portugal. “As práticas delatórias dos vizinhos respondem a circunstâncias propícias. Não me parece que a sociedade portuguesa esteja mais imune, pelo que não podemos estar descansados em relação a isso”, adverte Nuno Dias. Mesmo com a herança do 25 de abril, “não me parece que haja uma cultura antipidesca, ou seja, de resistência à autoridade, tão disseminada que em circunstâncias semelhantes [às de Itália ou Espanha] faça com que episódios semelhantes não ocorram”, diz.

Sérgio Silva arrisca um prognóstico: “No momento em que atravessamos algo nunca vivido por estas gerações e em que devíamos ser mais tolerantes ou, nessa impossibilidade, de sermos pelo menos mais complacentes, é precisamente o momento em que vamos ser incapazes de o fazer.” E remata com uma frase lapidar: “Teremos sempre muita imaginação para desconfiar dos demais, mesmo que tudo esteja a ruir à nossa volta.”