Covid-19. Gestor previu a queda das bolsas e ganhou 2.600 milhões de dólares

No meio do caos provocado pela pandemia, em que na economia se somam perdas e prejuízos, há quem se possa gabar de ter feito uma fortuna em poucos dias. Aconteceu com Bill Ackman, fundador e líder executivo da Pershing Square Capital Management, uma empresa de administração de fundos de cobertura (ou ‘hedge funds’).

Segundo refere o “Financial Times”, só este mês a empresa investiu 27 milhões de dólares (cerca de 24,6 milhões de euros) antevendo a queda das cotações nas bolsas de valores, tendo conseguido um lucro na ordem dos 10.000%, equivalente a 2,6 milhões de dólares (quase 2,4 mil milhões de euros).

A aposta feita nos mercados de capitais coincidiu com uma entrevista dada, há menos de duas semanas, à CNBC. Nela, Ackman acusou os EUA de subestimarem a gravidade da crise do coronavírus, prevendo que esta poderá matar milhões de pessoas, arrasando a economia global e, em particular, muitas empresas norte-americanas.

O gestor contou que tinha levado a família e colegas para fora de Nova Iorque, garantindo, na altura: “o inferno está a chegar”. Depois de Ackman ter previsto a queda do valor das ações, desencadeou-se uma onda de vendas.

O tom da entrevista intrigou inclusivamente os especialistas financeiros, escreve o “The Guardian”, porque Ackman disse que não estava a vender participações nas empresas que o seu fundo possuía. O gestor disse que estava a comprar participações maiores exatamente nas empresas que advertiu estarem em risco de queda.