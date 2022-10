Covid-19. A solução dinamarquesa: 75% do ordenado, durante três meses, a trabalhadores que têm de ficar em casa

A crise do coronavírus ilustra bem a diferença entre os países ricos e os restantes. Não só a nível de tratamentos médicos, como de assistência à economia. Um exemplo claro é a Dinamarca. Não deve haver muitos países que possam tomar medidas tão generosas para apoiar os seus trabalhadores.

Para aqueles que tiverem de ficar em casa, o Estado vai pagar-lhes 75% do rendimento - até um limite de 2957 euros - durante três meses. A ideia, conforme explica à revista norte-americana "The Atlantic" Flemming Larsen, professor da Universidade de Allborg, é a de conservar a relação que as empresas têm com os seus empregados, evitando que a um ciclo de despedimentos em massa se siga mais tarde outro de contratações em massa, quando a economia iniciar a recuperação. "Assim, a empresa mantêm a força de trabalho durante a crise e as pessoas mantêm os salários", diz Larsen.

Descrevendo as estritas medidas adotadas no país - praticamente todos os estabelecimentos e instituições se encontram encerrados, à parte os essenciais - Flemming Larsen reitera que os trabalhadores afetados não são autorizados a trabalhar durante o período em causa, ao contrário do que acontece com o sistema alemão de Kurzarbeit, em que as horas dos trabalhadores se reduzem e há partilha do trabalho.

A ideia é a de congelar a economia durante três meses - o entrevistador introduz a expressão e Larsen confirma - para que no fim desse período "se possa começar outra vez a sociedade". O programa é possível porque existe uma larga margem nas finanças do país que o permite. Em 2008, quando eclodiu a crise financeira, as condições não eram exatamente idênticas.

Antes agora do que mais tarde

Outras medidas adotadas pelo governo incluem a suspensão de algumas condições habituais para o subsídio de desemprego, bem como o prazo de dois anos em que termina. Há ainda ações destinadas diretamente às empresas, como apoio no pagamento das despesas fixas e garantia parcial de empréstimos que lhes sejam feitos pelos bancos.

O custo total do programa, o equivalente a 38,4 mil milhões de euros, representa cerca de 13 por cento do PIB nacional. Mas o governo entende que merece a pena e os dez partidos representados no parlamento concordam, como concordam as associações laborais e patronais, segundo Larsen explica.

"A filosofia é a de que, se não fizermos isto agora, sairá mais caro salvar a economia depois. Vimos o que o vírus pode fazer na Itália, em Espanha". Pressionado, reconhece não ter a certeza absoluta de que se trata uma boa ideia, pois a situação é completamente nova. Mas diz que é uma boa tentativa e sugere que é melhor do que deixar as empresas e as famílias arruinarem-se e a seguir ter de reconstruir tudo.

"Quando o vírus acabar, podemos descongelar [a economia] e quase toda a gente ainda estará na empresa para a qual trabalhava em janeiro", explica.