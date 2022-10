Covid-19 impõe cerca sanitária a Luanda, revisão do orçamento e emagrecimento do Governo

Depois de termos assistido esta quinta-feira à suspensão da circulação de pessoas em todo o território com a entrada em vigor do estado de emergência decretada pelo Presidente João Lourenço, Angola prepara-se para proceder a revisão do orçamento geral do Estado com o valor do preço do barril do petróleo fixado em 35 dólares contra os anteriores 55 dólares.

Com quatro casos positivos, a pandemia de coronavirus, o conselho de ministros decidiu hoje emagrecer a mega-estrutura do governo, que sendo alvo de muitas críticas por se revelar obeso, despesista e disfuncional, passará agora de 28 para 21 ministérios.

O pacote de medidas políticas e económicas se, no primeiro ponto limita o exercício dalgumas liberdades, no segundo ponto estabelece a redução em do investimento públicos em 45% e de cativações em 30% de novas contratações de bens e serviços.

“Parte das reservas do orçamento de Estado serão destinadas a atender às necessidades do Ministério da Saúde para acudir a crise desta pandemia” – revelou ao Expresso fonte do conselho de ministros.

O governo decidiu também isolar Luanda do resto do país e foi montada uma cerca sanitária, que interdirá a circulação de pessoas entre as províncias. Estão contempladas excepções nos casos de carácter humanitário e das trocas de mercadorias.

Na esteira destas medidas, passa a estar também interdita a entrada e saída de pessoas do território angolano.

Com a maior parte das trocas comerciais dependentes dos mercados paralelos, o funcionamento destes, nalguns casos em condições precárias, está a provocar um sentimento de apreensão em vários círculos por constituírem potenciais focos de contaminação de pessoas.

O economista Rosado de Carvalho alertou as autoridades para este problema que coloca o governo numa situação embaraçosa por não dispor de uma solução alternativa ao modo de vida de milhares de pessoas.

“Há muita gente nos musseques que vive da venda e compra diária de alimentos e outros produtos nestas praças, e se forem encerradas, como vamos sobreviver?” – interroga-se Adérito Canhoto, feirante do mercado de Viana.

Os efeitos das restrições de circulação de pessoas, doze horas após a adoção desta medida, em várias da cidade não se faziam sentir.

Longe estar deserta, sem postos de controlo policial nas ruas, Luanda continua a registar-se a afluência de considerável aglomerado populacional, em violação as recomendações das autoridades.

Com carácter de excepção, o Executivo decidiu simplificar e desburocratizar os procedimentos administrativos que interferem e dificultam o licenciamento das operações de comércio externo.

Para atenuar os efeitos das condições precários em que vive a maioria da sua população, o governo aprovou um plano de contingência para abastecimento de água, através de cisternas, aos bairros periféricos da capital angolana.

O Fundo Soberano, segundo apurou o Expresso, deverá, por sua vez desmobilizar, com carácter devolutivo a médio prazo, cerca de 1.5 mil milhões de dólares para cobrir o défice.

“Não vai ser fácil, mas estão obrigados a aplicar medidas cirúrgicas excepcionais para e aproveitar fazer um corte com o antigo paradigma governativo” – defende o sociólogo Alberto Santos.

Entre estas medidas, o governo decidiu suspender a aquisição de bens imoveis e de todo o tipo de créditos adicionais das unidades orçamentais.

“Vão ser reduzidas as viagens ao nível do Executivo, serão suspensas também a aquisição de novas viaturas e o Instituto Nacional de Segurança Nacional deverá fazer investimentos no mercado primário de títulos de tesouro” – disse ao Expresso um alto responsável do Ministério angolano do Emprego e Segurança Social.

O Ministro da Administração do Território, Adão de Almeida garante que não serão permitidos despedimentos por parte da entidade patronal do sector privado e para estancar os riscos de falência, o Estado vai disponibilizar uma linha de crédito de apoio as pequenas e médias empresas.

“Vamos capitalizar um Fundo de Garantia de crédito para que as empresas possam ir ao mercado com a garantia de apoio do Estado” – revelou fonte do Ministério angolano da economia.