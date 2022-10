Líder da Associação de Hotelaria e Restauração antecipa abril como a hora mais negra

Na cidade do Porto contam-se pelos dedos das mãos as unidades hoteleiras que ainda não encerraram. Os grandes hotéis de luxo e de cadeias internacionais começaram a fechar na passada semana e os que resistiram, por ainda terem hóspedes apanhados no cerco da pandemia covid-19, abalaram logo que tiveram voos de regresso a casa.

O Hotel Sheraton, na zona da Boavista, encerrou portas esta terça-feira, mas o vizinho Porto Palácio, detido pela SONAE, já antecipara o fecho sexta-feira, tal como os outros hotéis do Grupo - The House, na Ribeira, ou o o hotel-escola The Artist, no centro da cidade. Do lado de lá do Douro também o Yeatman suspendeu por tempo indeterminado a atividade, bem como as outras unidades hoteleiras da empresa Fladgate Partnership, o Infante Sagres, no Porto, e o Vintage House, no Douro.

António Condé Pinto, presidente executivo da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, antecipa prejuízos incalculáveis para o sector da hotelaria, embora seja “prematuro fazer contas nesta altura”, sem dados fiáveis que permitam estimar o volume de prejuízos das empresas hoteleiras. “Certo é que os prejuízos serão gigantescos, por ser o sector mais exposto ao 'vírus' devido às regras do confinamento social”, diz Condé Pinto.

O dirigente associativo afiança que este mês “a maioria dos trabalhadores” do sector terá os “ordenados garantidos". “A tragédia virá depois e o grande impacto será já em abril”, estima, convencido que parte das empresas, sem receitas, não terá capacidade para manter os seus funcionários, mas também por temer que as medidas de apoio avançadas pelo Governo, como as linhas especiais de financiamento ou o recurso a lay-off, não estejam disponíveis já no próximo mês.

“Sem apoios nem receitas, duvido que os negócios mais pequenos tenham capacidade de subsistência, se o surto se prolongar”, conclui. Contactado pelo Expresso, Pedro Serra, diretor-geral de operações - hotelaria da Sonae confirma "o encerramento temporário das unidades hoteleiros do grupo, cumprindo as orientações para isolamento profilático de todos os colaboradores", " Esta decisão, embora difícil para qualquer negócio, assegura as medidas de contingência que garantem a segurança dos colaboradores e Clientes", diz, manifestando "confiança numa recuperação rápida"

Joana Almeida, diretora do Sheraton, refere que não fazia sentido manter o hotel, restaurante ou bar, não só por não terem clientes, mas também para não expor os colaboradores à epidemia desnecessariamente. “Deixámos de ter hóspedes e, neste quadro, ainda bem”, diz, aludindo ao confinamento social ditado pelo estado de emergência, mas já com reflexos drásticos no registo de hóspedes no período 'pré-quarentena'. Os funcionários do hotel estão em casa, “com vencimentos em dia”, assegura, estando a ser estudados os procedimentos legais previstos pelo Governo para atacar a crise económica.

Sindicato propõe fundo especial para o sector

Para mitigar a crise, a federação dos sindicatos da hotelaria, restauração e turismo já propôs a criação de um fundo especial para apoio aos trabalhadores do setor e cujas empresas encerrem devido à pandemia, tendo antecipado que mais de 200 mil funcionários “não vão receber salário este mês”. A proposta da Federação dos Sindicatos da Agricultura, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) foi dirigida ao Presidente da República, ao primeiro-ministro, António Costa, e aos grupos parlamentares. “Defendemos que o Governo tem que criar o fundo especial, financiado pelo Orçamento do Estado, para garantir aos trabalhadores o salário que não seja pago pelas empresas, no final do mês de março e meses que se sigam, por terem sido obrigadas a suspender a sua atividade ou nos casos de encerramento das mesmas, durante o período de combate ao surto epidémico e ao mesmo tempo exigir a fiscalização das empresas para combater eventuais abusos que a situação pode comportar”, .lê-se no documento enviado à Lus. Segundo a federação, “no período anterior ao estado de emergência muitas empresas reduziram a sua atividade, nesse contexto, mandaram os trabalhadores para casa ou pressionaram-nos a aceitar revogação dos contratos sem qualquer fundamento que não fosse despedir os trabalhadores”. A situação “agravou-se” com a declaração do estado de emergência “com a suspensão e encerramento das empresas e com o espetro de não voltarem a abrir e sem pagarem os salários, despedindo os trabalhadores sem justa causa”, adverte a FESAHT. Fundação ADFP cede hotéis para hospitais

Apesar de o cenário de transformar os hotéis em hospitais, como já acontece em Espanha, não tenha sido ainda equacionado pelo Governo, já existem unidades à disposição das autoridades de saúde. Em missiva enviada esta quarta-feira ao Primeiro-Ministro, António Costa, e ao Ministério da Saúde, Jaime Ramos, antigo deputado e presidente do Conselho de Administração da Fundação ADFP disponibilizou ao Governo dois hotéis na zona centro, o Hotel Parque da Lousã, em Miranda do Corvo, e o Conumbriga Hotel do Paço, em Condeixa-a-Nova.

Ao Expresso, o antigo presidente da Câmara de Miranda do Corvo, médico de profissão, refere que as duas unidades hoteleiras integram um total de 83 quartos e caraterísticas “facilmente moldáveis” a estrutura hospitalar. Para ajudar o combate ao coid-19, Jaime Ramos também disponibilizou, há um mês, ao Governo o Hospital da Compaixão, propriedade da Fundação ADFP (Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional), situado em Miranda do Corvo, a 15 quilómetros de Coimbra. O hospital-clínica está equipado com 60 camas, ventiladores e duas salas de cirurgia.