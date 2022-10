Covid-19. Cruz Vermelha deve receber doentes na 2ª feira. Mas médicos e administração não se entendem

O Hospital da Cruz Vermelha vai passar a receber doentes com Covid-19, a partir de segunda-feira. Uma opção que se revelou longe de consensual e que instalou um mal-estar evidente entre o corpo clínico e o Conselho de Administração do hospital, que não têm o mesmo entendimento sobre as condições da unidade para acolher pacientes com doenças infecciosas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler