Covid-19. Aeroporto do Montijo está em “espera”

O surto do novo coronavírus pôs o projeto do aeroporto complementar do Montijo em “stand by”, avança o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira. Em todo o caso, o Governo e a ANA não abandonaram o projeto.

O desenvolvimento do projeto dependen, neste momento, da entrega por parte da concessionária dos aeroportos nacionais do pedido de apreciação prévia de viabilidade à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), assim como de nova reunião entre o Executivo e os autarcas da Moita e do Seixal que se opõem à localização escolhida. Nenhum destes passos tem um prazo para se concretizar.

Fonte oficial do regulador da aviação civil adiantou ao “Negócios” que “até ao momento não deu entrada na ANAC qualquer pedido de apreciação prévia de viabilidade para a referida infraestrutura pelo requerente ANA - Aeroportos de Portugal”.

Para já, não há nenhuma data marcada para a realização da reunião técnica acordada na semana passada entre os dois autarcas e o primeiro-ministro para avaliar estudos divergentes sobre os impactos no ruído da futura infraestrutura.